Çayırova'da Kaza: 3 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çayırova'da Kaza: 3 Yaralı

14.04.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobilin kaldırıma çıkması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücü uyuyakaldığını iddia etti.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde otomobilin çarptığı kaldırımdaki 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; gözaltına alınan otomobil sürücüsü, uyuyakaldığını söyledi.

Kaza, dün Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.M. idaresindeki 41 AVN 732 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp 3 kişiye çarptı. Ardından otomobil park halindeki başka bir otomobile de çarptı. Yola savrulan A.E., H.E., ve N.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza hem bir aracın hem de bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Kazanın ardından iddiaya göre; M.M. çevredekilere uyuyakaldığını söyledi. M.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Erol POLAT/ÇAYIROVA, (Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 17:05:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.