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Çayırova'da kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çayırova'da kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere saplanan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti. Sürücü olan baba ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Çayırova\'da kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
18.12.2023 - 17:03,  Güncelleme: 17:05
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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki anne Ayşe (66) ve oğlu Fatih Malkoç (26) hayatını kaybetti, baba Saadettin Malkoç (64) ise yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Çayırova ilçesi mevkinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Saadettin Malkoç idaresindeki 41 UH 489 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki anne Ayşe ve oğlu Fatih Malkoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan baba Saadettin Malkoç ise itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Saadettin Malkoç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, anne ve oğlunun cenazeleri de, incelemeler sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bu arada, kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: AA
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