CDU'dan Ben-Gvir'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CDU'dan Ben-Gvir'e Yaptırım Çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CDU'lu Jürgen Hardt, İsrailli Bakan Ben-Gvir'e AB'nin yaptırım uygulamasını istedi.

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dış politika uzmanı ve Federal Meclisteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) grubunun dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uygulamasını istedi.

Hardt, Politico haber portalına yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in son açıklamalarına tepki göstererek, "Ben-Gvir'in insanlık dışı sözlerini herkes kınamaktan başka bir şey yapamaz. AB, insan onuru ve insan haklarının dünya çapında geçerliliğinin bir göstergesi olarak ona yaptırım uygulamalıdır." ifadelerini kullandı.

CDU'lu siyasetçi, Ben-Gvir'in İsrail hükümetinde görev yapmasının da eleştiri konusu olması gerektiğine işaret ederek, İsrail'de ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerine atıfta bulundu.

İsrail'de seçimlerin ardından kurulacak hükümete ilişkin beklentisini de dile getiren Hardt, "Ben-Gvir veya (İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı) Bezalel Smotrich'in yer almadığı bir İsrail kabinesinin, Avrupa ile İsrail'i yeniden birbirine yaklaştıracağına inanıyorum." dedi.

Hardt, CDU/CSU'nun böyle bir hükümete hazır olduğunu belirterek, "İsrail'in ve bölgedeki barışın yanındayız." ifadesini kullandı.

Muhalefetten de yaptırım çağrısı

Ben-Gvir'e yönelik yaptırım çağrısına Sol Parti (Die Linke) milletvekili ve Alman-İsrail Parlamenterler Grubu üyesi Dietmar Bartsch da katıldı.

Bartsch, İsrailli bakanın açıklamalarını sert ifadelerle eleştirerek, "Demokratik bir devletin bakanının bu şekilde konuşması, öfke uyandırıcı ve insanlık dışı bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümeti ve AB'nin Ben-Gvir'in açıklamalarını "en sert şekilde" kınamasını isteyen Bartsch, İsrailli bakana ülkeye giriş yasağı da dahil olmak üzere yaptırımlar uygulanmasının değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye her gece 30-40 saldırı düzenlenmesi gerektiğini ileri sürerek, "Sadece sizi tehlikeye atanlar değil. Orada hayatta kalmaması gereken insanlar var. Onlar yaşamamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CDU'dan Ben-Gvir'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı
Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar Savcılığın sevk yazısında “Karanlık ilişki ağı“ değerlendirmesi Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar! Savcılığın sevk yazısında "Karanlık ilişki ağı" değerlendirmesi
Cezaevindeki Görkem Duman’dan nişanlısı Sevcan Orhan’a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

21:01
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
20:51
İBB Davası’nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
İBB Davası'nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim; nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
20:33
Okan Buruk telefonda ikna etti Galatasaray’ın yeni yıldızı Erzurum’da sahada
Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada
18:47
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:09
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 21:16:00. #7.13#
SON DAKİKA: CDU'dan Ben-Gvir'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.