ÇED Yönetmeliği değişti, nükleer santraller ve su aktarma projeleri listeye girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ÇED Yönetmeliği değişti, nükleer santraller ve su aktarma projeleri listeye girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ÇED Yönetmeliği'ni değiştiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÇED listesindeki termik güç santralleri başlığı termik ve nükleer güç santralleri ile diğer yakma tesisleri olarak değiştirildi, listeye akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri eklendi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik kapsamında yer alan projelerin tanımları ve sınıflandırmalarında değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'nde bulunan "termik güç santralleri" başlığı, "termik ve nükleer güç santralleri ile diğer yakma tesisleri" olarak değiştirildi. Söz konusu tesisler şu şekilde sıralandı:

"Toplam ısıl gücü 300 megavat ısı (MWt) ve üzeri olan termik güç santralleri, toplam ısıl gücü 300 MWt ve üzeri olan, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi amacıyla kurulan endüstriyel tesisler, nükleer güç santralleri veya diğer nükleer tesislerin kurulması veya sökümü (maksimum gücü sürekli termik yük bakımından 1 kilovatı aşmayan, atom çekirdeği parçalanabilen ve çoğalan maddelerin dönüşümü ve üretimi amacıyla gerçekleştirilen araştırma projeleri hariç)."

Öte yandan Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'ne "akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri" maddesi eklendi.

Ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projelerde yeni düzenleme

Düzenlemeyle Çevresel Etkileri Ön İnceleme ve Değerlendirmeye Tabi Projeler Listesi'nde de güncelemeye gidildi.

Listede yer alan "elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi için kurulan endüstriyel tesisler" başlığı, "termik güç santralleri ile diğer yakma tesisleri" şeklinde yeniden düzenlendi. Bu başlık altında, toplam ısıl gücü 20 MWt ve üzeri olan termik güç santralleri ile toplam ısıl gücü 20 MWt ve üzeri olan, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi amacıyla kurulan endüstriyel tesisler sıralandı.

Aynı listede bulunan "akarsu yatakları ile ilgili projeler" başlığı ise "sürekli akış gösteren akarsuların yataklarında 5 km ve üzerinde düzenleme yapılan projeler" biçiminde değiştirildi.

Kaynak: AA
Çevresel Etki DeğerlendirmeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:45
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
11:41
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
11:33
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 12:20:55. #.0.2#
SON DAKİKA: ÇED Yönetmeliği değişti, nükleer santraller ve su aktarma projeleri listeye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android