Çekmeköy Belediyesi'nden Sosyal Market Açılışı

(İSTANBUL) Çekmeköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Market, Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Gıda, temizlik, giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu market, belediye sistemine kayıtlı ihtiyaç sahiplerine destek sağlayacak.

Başkan Çerkez'in yerel seçimler öncesinde vaat ettiği projeler arasında yer alan Sosyal Market, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Marketten yararlanacak vatandaşlar, belirli paketler yerine kendi önceliklerine göre ihtiyaç duydukları ürünleri seçerek alabilecek. Market raflarında temel gıda malzemeleri, temizlik ürünleri, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, ayakkabı, mont, hatta özel günler için damatlık ve gelinlik gibi ürünler de yer alıyor.

"İhtiyaçları giderirken israfı azaltacağız"

Açılış töreninde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sosyal Market'in vatandaşlara daha etkin bir yardım modeli sunduğunu belirterek, "Daha önce mahallelerimize hazır yardım kolileri ulaştırıyorduk. Ancak bu koliler bazen ihtiyaç sahiplerinin gerçek gereksinimlerine tam anlamıyla cevap vermiyordu. Artık komşularımız kendi ihtiyaçlarına göre gıda ve giyim malzemelerini alabilecek. Bu sayede hem yardımlar daha etkili olacak hem de israfı önlemiş olacağız. Marketimizin, çok sayıda vatandaşımıza ekonomik olarak nefes aldıracağına inanıyorum." dedi.

"Dayanışma ve paylaşma ruhu"

Başkan Çerkez, Sosyal Market'in sadece bir yardım noktası olmadığını vurgulayarak, "Belediyemiz, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, Çekmeköy'de kimsenin temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaması için çalışmaya devam edecek. Sosyal Market, aynı zamanda toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini güçlendiren önemli bir merkez olacak" dedi.