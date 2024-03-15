Çekmeköy Belediyesince Çatalmeşe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Murat Balcı Aile Sağlığı Merkezi, törenle hizmete açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aile sağlığı merkezi, mahalle sakinlerinin talepleri ve ihtiyaçlarına göre inşa edildi.
Doktor muayene odaları, tıbbi müdahale odası, aşı odası, gebe izleme odası ve bekleme alanı bulunan aile sağlığı merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi.
Törende konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aile sağlığı merkezlerinin esas amacının hastalanmadan çocukların, yetişkinlerin sağlığını korumak olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Memişoğlu, bu sağlık ocaklarında çocukların aşı olacağını, büyümelerinin takip edileceğini, nasıl beslenmeleri gerektiğinin ailelerine öğretileceğini, yetişkinlerin hastalıklarıyla ilgili ilaçlarının yazılacağını belirterek, "En önemlisi hastalıklardan korunmak için buradaki hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza sahip çıkmanız, kendi sağlığınıza sahip çıkmanızdır." değerlendirmesini yaptı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçeye 30'un üzerinde aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını anımsatarak, "En yakın, en rahat ulaşabileceğiniz merkezler buralar. Bizler de belediye olarak 'Bu bunun işidir, şu şunun işidir.' demeden sağlıkta da eğitimde de her alanda 'Biz varız.' dedik, imzamızı attık, atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi (BBP) Çekmeköy İlçe Başkanı Murat Arslan, hayırsever iş insanı Prof. Dr. Murat Balcı, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çekmeköy Belediyesi, Prof. Dr. Murat Balcı Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı - Son Dakika
Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde düzenlenen törenle anıldı. Törende Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Kütahya Valisi Musa Işın, soydaş bir ülkenin temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise Türkiye ile Macaristan arasında anlamlı temellerin atıldığını vurguladı. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Lajos Kossuth'un anısını yaşatmanın önemine değindi.
Türkiye'de son üç günde 7 kadın, evli ya da birlikte oldukları erkekler tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Av. Esin İzel Uysal, iktidarın kadın-erkek eşitliğine ilişkin açıklamalarına işaret ederek, yetkililerin bu soruna cevap vermesi gerektiğini belirtti. Kadınlar artık haklarının farkında ve seçimlerde eşitlikten yana oylarını kullanacaklar.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,80, avro/TL yüzde 0,30, altının gram fiyatı yüzde 0,13 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,13 artarak 2.238 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,12 artarak 15.043 liraya yükseldi. Dolar ve euro ise değer kazandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Koca, ziyaret sırasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Ek Hizmet Binasının inşaatını gezdi ve yeni atanacak sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca, İstanbul'da 5 ilçenin 4924 sayılı kanun kapsamına alındığını belirtti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'da Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, halkın kendi kaderini eline alacağını söyledi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. TİP, yerel yönetim seçimleri kapsamında Ankara Güvenpark'ta halk buluşması düzenledi. TİP'in adayları arasında kadınların çoğunlukta olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?