Çekmeköy'de cip otoparkta otomobile çarptı, iki araç kafeye girdi, o anlar kamerada

Çekmeköy'de cip otoparkta otomobile çarptı, iki araç kafeye girdi, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çekmeköy'de alışveriş merkezi otoparkında ilerleyen cip, park halindeki otomobile çarptı. Cip çarptığı otomobili önüne katarak yandaki kafeye girdi; olayda yaralanan olmadı, kafe ve araçlar hasar gördü, kaza anı kameralara yansıdı.
Çekmeköy'de cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki aracın kafeye girdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bir alışveriş merkezinin otoparkında ilerleyen cip, park halindeki otomobile çarptı.
Cip, çarptığı otomobili de önüne katarak otoparkın yanındaki kafeye girdi.
Kazada yaralanan olmazken, kafe ve araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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