Çekmeköy'de Yasa Dışı Hayvan Operasyonu - Son Dakika
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Çekmeköy'de Yasa Dışı Hayvan Operasyonu

Çekmeköy\'de Yasa Dışı Hayvan Operasyonu
04.06.2026 15:00
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Çekmeköy'de yapılan denetimlerde 11 papağan ve 25 sürüngene el konuldu, bir kişiye ceza kesildi.

ÇEKMEKÖY'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince bir adreste yapılan denetimlerde yasa dışı şekilde bulundurulan 11 papağan ve 25 sürüngene el konuldu. Olayla ilgili bir kişiye idari para cezası yazıldı.

İstanbul'da yasa dışı egzotik hayvan bulundurulduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çekmeköy'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, gerekli izin ve belgelere sahip olmadığı belirlenen çok sayıda egzotik hayvan tespit edildi. Denetimlerde; 6 makav, 3 kakadu, 1 jako ve 1 amazon papağanı olmak üzere toplam 11 papağanın yanı sıra, 5 Kaledonya gekosu, 6 leopar gekosu, 9 kirpikli geko, 2 bukalemun, 1 uromastyx, 1 iguana ve 1 sakallı ejder olmak üzere toplam 25 sürüngene el konuldu. Koruma altına alınan hayvanların ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi. Sorumlu kişi hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası yazıldı.

Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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