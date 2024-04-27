Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - Son Dakika
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Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, hayırseverlerin desteğiyle başlattığı 'Mahallemizin Kileri' projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Muhtarlık bünyesinde kurulan kiler sayesinde mahalle sakinleri ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Proje, sosyal dayanışmayı arttırarak mahalledeki mutluluğu ve yardımlaşmayı sağlıyor.

27.04.2024 13:55
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Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, hayırseverlerin desteğiyle başlattığı "Mahallemizin Kileri" projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Çelik'in mahallesindeki komşularına yardım eli uzatmak amacıyla hayata geçirdiği "Mahallemizin Kileri" projesi kapsamında muhtarlığa kurulan kilerden mahalle sakinleri ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi bir annenin "Hangi bakkala, markete gittiysem, bana veresiye bir şey vermedi." demesinin ardından projeyi başlattığını söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle aldıkları temel gıda malzemelerini muhtarlığın bir bölümüne yerleştirdiklerini aktaran Çelik, ailelerin buradan sıkılmadan, gönül rahatlığıyla ihtiyaçlarını karşılayabilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Çelik, kurdukları kiler sayesinde 17 aileye destek olduklarını kaydederek, kileri geliştirip daha güzel hale getirmek istediklerini ifade etti.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemli olduğunu ve mahalledeki dayanışmayı arttırdığını vurgulayan Çelik, "Hem onlar mutlu oluyor hem biz mutlu oluyoruz. Hayır sahibi ihtiyaç sahibini görmüyor, ihtiyaç sahibi de hayır sahibini görmüyor. Ortak nokta olarak 'Mahallemizin Kileri' çatısı altında bu yolu daha da genişleteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - Son Dakika

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