Çekya'da Gönüllü Askerlikte Azalma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çekya'da Gönüllü Askerlikte Azalma

21.08.2025 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya'da gönüllü askerliğe katılım 2023'te 228 iken 2024'te 101'e düştü, stratejik sorunlar sürüyor.

Çekya'da 2023'ün yazından 2024'ün aynı dönemine kadar gönüllü askerliğe katılım sayısının 228 olduğu, ancak son sene bu rakamın 101'e düştüğü bildirildi.

Radio Prague International'ın haberine göre, Çekya Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Magdalena Dvorakova, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dvorakova, Savunma Bakanlığının 2023 yazında başlattığı "gönüllüler listesine" 2024 yazına kadar 228 kişinin katıldığını, 2024'ün yazından 1 Ağustos 2025'e kadar ise bu sayının 329'a yükseldiğini duyurdu.

Çekya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Simona Cigankova ise Çek Silahlı Kuvvetlerine katılım ve ilgiyi artırmak amacıyla faaliyetlerini sürekli artırdıklarını belirtti.

Ocak ayında Çek ordusu, askerliğe gönüllü katılımı artırma hedefiyle asgari sağlık şartlarını gevşetme kararı almıştı. Bu adıma rağmen gönüllü askerliğe katılımda ciddi azalma görüldü.

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, yaptığı açıklamalarda, ordunun personel eksikliğinin stratejik bir sorun olduğunun altını çizerek, "Kaçınılmaz olarak, yeni teknolojilere sahip olacağımız, ancak bunları kullanabilecek kimseyi bulamayacağımız bir yola giriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya'da Gönüllü Askerlikte Azalma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt
12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk 12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 18:59:16. #7.11#
SON DAKİKA: Çekya'da Gönüllü Askerlikte Azalma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.