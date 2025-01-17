Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3 bin 135 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Çelikhan Fatih İlköğretim okulunda düzenlenen karne töreninde öğrenciler karnelerini aldı.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, veliler ve öğrenciler katıldı.
Acar, bugün itibariyle yarıyıl tatiline girmiş bulunduklarını belirterek, öğrencilerin iyice dinlenip öğretmenlerin talimatlarına uymalarını istedi.
Son Dakika › Güncel › Çelikhan'da Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?