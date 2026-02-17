Cem Aydın'a Tazminat Cezası - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Cem Aydın'a Tazminat Cezası

17.02.2026 14:30
Cem Aydın, Akın Gürlek'e hakaretten 60 bin lira tazminat ödeyecek.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul 44. Asliye Hukuk Mahkemesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, "SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı videoyu yeniden paylaşması nedeniyle açtığı tazminat davasında, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın Gürlek'e 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde "SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı videoyu yeniden paylaşması nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkındaki tazminat davası sonuçlandı.

Açılan tazminat davası, İstanbul 44. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Gürlek'in avukatı tazminat davasının kabulünü istedi.

Cem Aydın'ın avukatları ise geçen hafta "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen kararın henüz kesinleşmediğini belirterek, davanın reddini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından yargılamaya son veren mahkeme 100 bin lira istemli tazminat davasının kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme, 60 bin liralık manevi tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, istinaf yolu açık olmak üzere karar verdi.

Aydın hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ceza verilmişti

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin sosyal medya hesabından yapılan "SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı videoyu yeniden paylaşması nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan 2 yıl 2 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen hafta Cem Aydın hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına, hükmün açıklaması geri bırakmış, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan ise beraatına karar vermişti.

Kaynak: ANKA

Akın Gürlek, Cem Aydın

Son Dakika Güncel Cem Aydın'a Tazminat Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
