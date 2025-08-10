Çemişgezek\'te Sıcaklar Vatandaşları Çaya Sürüklüyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Tağar Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalıştı.
İlçede son günlerde artan sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.
Bazı vatandaşlar da sıcaktan korunmak için Tağar Çayı ve çevresindeki mesire alanlarında vakit geçirmeyi tercih ediyor.
Çay kıyısındaki plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, soğuk sularda yüzerek serinlemeye çalışıyor.
