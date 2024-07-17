Cengiz İnşaat, Bosna Hersek'teki otoyolda tünel açma işlemini tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cengiz İnşaat, Bosna Hersek'teki otoyolda tünel açma işlemini tamamladı

Türk şirketi Cengiz İnşaat, Bosna Hersek'in kuzeyindeki otoyolda bulunan 3,6 kilometrelik tünelin açılma işlemini tamamladı. Bosna Hersek'in en uzun otoyol projesi olan Koridor 5C Otoyolu'ndaki tünelde ışık göründü. Törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı, Ulaşım ve İletişim Bakanı, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi ve diğer yetkililer katıldı. Projenin zamanında tamamlanacağı belirtilirken, tünelin 2025 yılında hizmete açılması planlanıyor.

17.07.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk şirketi Cengiz İnşaat tarafından, Bosna Hersek'in kuzeyindeki 21,3 kilometrelik otoyolda, Golubinja bölgesinde bulunan 3,6 kilometrelik tünelin açılma işlemi tamamlandı.

Bosna Hersek'in en uzun otoyol projesi olan ve Zenica ile Zepce şehirleri arasında bulunan, Koridor 5C Otoyolu olarak isimlendirilen yoldaki tünelde ışık göründü.

Golubinja bölgesindeki tünelde kazı çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Ulaşım ve İletişim Bakanı Andrijana Katic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Avrupa Yatırım Bankası Bosna Hersek temsilcisi Sandrine Friscia, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Cengiz İnşaat Bosna Hersek Müdürü Utku Gök'ün yanı sıra yerel yetkililer ve çalışanlar katıldı.

Nermin Niksic, burada yaptığı konuşmada, Cengiz İnşaat'ın şimdiye kadar Bosna Hersek'te birçok proje gerçekleştirdiğini belirterek, devam eden otoyol projesinin de zamanında tamamlanacağını söyledi.

Projeyi tamamlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Niksic, "Uluslararası ortakların bu tür projeleri desteklemeye devam etmelerini umuyorum. Amacımız vatandaşların çıkarına çalışmak." dedi.

Bosna Hersek Ulaşım ve İletişim Bakanı Katic ise projenin mühendislik açısından zorlu olduğunu ancak tamamlandığında ülkeye önemli bir katkısı olacağını aktardı.

Katic, projenin Bosna Hersek'e komşu ülkelerle bağlantıları kuracak bir yol olmasının yanı sıra ekonomik ve ticari gelişimin artması için de önemli olduğunu kaydetti.

Avrupa Yatırım Bankası ülke temsilcisi Friscia ise Bosna Hersek'te daha hızlı ve güvenli ulaşımın ve Avrupa Birliği (AB) bölgesi ile bağlantısının güçlenmesinin kendi kurumu açısından önceliklerden biri olduğunu ifade etti.

Friscia, otoyol projesinin ekonomik potansiyelleri beraberinde getirdiğini ve aynı zamanda AB'ye entegrasyonu geliştirdiğini ifade etti.

"Çok zor bir tüneldi"

Cengiz İnşaat Bosna Hersek Müdürü Utku Gök ise projedeki tünelde ışık görüldüğü için Türk firması olarak çok gururlu olduklarını söyledi.

Gök, 2021 yılından başladıkları projede tüneli açmak için gayret gösterdiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Çok zor bir tüneldi. Cengiz İnşaat olarak 750 kilometre referansımız var, benim şahsen 40 kilometre tünel referansım var, böyle bir tünel biz görmedik. Resmen tünel ile savaşarak, başardık. Tünelin 200 metresini tekrar doldurduk göçme tehlikesine karşı. Tünelde diğer işler devam ediyor. Ekim sonuna doğru bütün yapım işlerini bitirip, tüneli elektrik, mekaniğe teslim edeceğiz. 2025 Mayıs, Haziran gibi de açılmış olacak inşallah."

Konuşmaların ardından tüneldeki kazı çalışmasında iş makinesinin çalışmasıyla ışık görünmesi, törene katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Kaynak: AA

Cengiz İnşaat, Saraybosna, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cengiz İnşaat, Bosna Hersek'teki otoyolda tünel açma işlemini tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 19:03:52. #1.13#
SON DAKİKA: Cengiz İnşaat, Bosna Hersek'teki otoyolda tünel açma işlemini tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement