Cenin'de İsrail Operasyonu: 2 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Cenin'de İsrail Operasyonu: 2 Filistinli Öldü

İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 yaralandı.

14.10.2024 17:21
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlar sırasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldü, 4 Filistinli de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail askerlerinin kurşunuyla 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin kentindeki Er-Razi Hastanesi Müdürü Fevvaz Hamad, "İsrail ordusunun Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında 17 yaşındaki Reyyan İbrahim es-Seyyid'in vurularak hayatını kaybettiğini" aktardı.

Filistin Kızılayı da Cenin Mülteci Kampı'nda öldürülen 1 kişinin sağlık ekiplerince hastaneye getirildiğini bildirdi.

Sağlık ekiplerinin bölgede ilk müdahalesini yaptığı 4 yaralıyı da hastaneye naklettiği aktarıldı.

Ara sokaklarda yaralılar var

Sosyal medyada, baskına eşlik eden buldozerler ile ağır yıkım araçlarının Cenin Mülteci Kampı'na girişini gösteren anların görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, kampın ara sokaklarında yaralıların olduğu dikkati çekti.

Cenin'de patlama sesleri ve İHA'lar

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu buldozerler eşliğinde Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kampta patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusu kentte bazı yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail askerlerinin bir evin etrafını kuşattığı ve o bölgeye takviye güç gönderdiği aktarıldı. Kentte, insansız hava araçlarının (İHA) yoğun şekilde uçtuğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cenin'de İsrail Operasyonu: 2 Filistinli Öldü - Son Dakika

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