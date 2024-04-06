Çerkeş Kaymakamı, trafik kazasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti

THY Euroleague'de 33. haftanın MVP'si Will Clyburn oldu

THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Clyburn, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçta 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 28 verimlilik puanı elde etti. Bu sezonki ilk, toplamda ise 6. kez haftanın MVP'si olan 33 yaşındaki basketbolcu performansıyla dikkat çekti.