Çerkezköy'de 33 Bin 680 Makaron Ele Geçirildi

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Çerkezköy ilçesinde 33 bin 680 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 33 bin 680 makaron ele geçirdi.

Sürücü F.A. ve otomobilde bulunan Y.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri U.D'yi Kazımiye Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehysinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 46 fişek ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı.