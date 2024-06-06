Cesedi yanmış halde bulunan yabancı uyruklu işçinin çocuklarına medikal cihaz desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cesedi yanmış halde bulunan yabancı uyruklu işçinin çocuklarına medikal cihaz desteği

Zonguldak'ta cesedi ormanlık alanda yanmış halde bulunan Afgan işçi Vezir Mohammed Nourtani'nin çocuklarına Zonguldak Valiliği tarafından medikal cihaz desteği sağlandı. Nourtani'nin işitme engelli çocuğuna işitme cihazı takıldı ve diğer çocuğu için protez ayak siparişi verildi. Aile, Zonguldak Valiliği'ne teşekkür etti.

06.06.2024 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cesedi yanmış halde bulunan yabancı uyruklu işçinin çocuklarına medikal cihaz desteği

ZONGULDAK - Zonguldak'a cesedi ormanlık alanda yanmış halde bulunan Afgan işçi Vezir Mohammed Nourtani ile ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanması devam ederken Zonguldak Valiliği, Nourtani'nin iki çocuğuna medikal cihaz desteği sağladı.

Geçen yıl 10 Kasım günü ruhsatsız maden ocağında çalışan ve cesedi ormanlık alanda yanmış halde bulunan 50 yaşındaki Afgan işçi Vezir Mohammed Nourtani ile ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılaması devam ediyor. Nourtani'ninin üç çocuğu ve eşi, sağlık sorunları yaşayınca hastanede muayene edilip Zonguldak Valiliği tarafından medikal cihaz desteği sağladı. Nourtani'nin 13 yaşındaki işitme engelli çocuğu Ali Rıza'ya alınan işitme cihazı kulağına takıldı.

İran'da çiftçilik yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası bir ayağını kaybeden 22 yaşındaki oğlu Seyyid Mohammad için de ölçüler alınarak protez ayak siparişi verildi. Aşevinden günlük yemek ulaştırılan aile, Zonguldak Valiliği'ne teşekkür etti.

Geçici koruma statüsü başvuruları Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedilen Mohammed Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, "Biz burada çok zorluk çektik. Eşimi kaybettik. Çocuğumla da çok uğraştık. Diğer çocuğumun kulağı duymuyordu. Valilik işitme cihazı verdi. Büyük çocuğumun ayağının ölçüsünü aldı, protez ayak siparişi verildi. Bize yemek de veriliyor. Türkiye'den çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cesedi yanmış halde bulunan yabancı uyruklu işçinin çocuklarına medikal cihaz desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:37:08. #1.11#
SON DAKİKA: Cesedi yanmış halde bulunan yabancı uyruklu işçinin çocuklarına medikal cihaz desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement