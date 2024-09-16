Alaçatı'nın Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Kutlandı - Son Dakika
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Alaçatı'nın Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Kutlandı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 15 Eylül Alaçatı’nın Kurtuluşu’nun 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen törende, “9 Eylül İzmir’imizin 15 Eylül Alaçatı’mızın kurtuluşu. Her iki gün de bağımsızlık için verilen o büyük mücadelenin, fedakârlığın ve kararlılığın simgesi. Alaçatı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlu olsun” dedi.

16.09.2024 14:43  Güncelleme: 16:21
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(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 15 Eylül Alaçatı'nın kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen törende, "9 Eylül İzmir'imizin 15 Eylül Alaçatı'mızın kurtuluşu. Her iki gün de bağımsızlık için verilen o büyük mücadelenin, fedakarlığın ve kararlılığın simgesi. Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlu olsun" dedi.

13-16 Eylül arasında düzenlenen ve bu yıl Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluş coşkusu ile birleştirilen Çeşme Festivali, devam ediyor. 15 Eylül Alaçatı'nın Kurtuluşu'nun 102'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Alaçatı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Garnizon Komutanı Albay Erol Dağdeviren, Belediye Başkanı Lal Denizli, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, İlçe Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Erdemir, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Akın Satkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Askerlik Şube Başkanı Astsubay Kıdemli, Başçavuş Semih Erken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Alaçatı Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Belediye Başkanı Lal Denizli, şunları söyledi:

"9 Eylül İzmir'imizin 15 Eylül Alaçatı'mızın kurtuluşu. Her iki gün de bağımsızlık için verilen o büyük mücadelenin, fedakarlığın ve kararlılığın simgesi. 102 yıl önce atalarımızın bu vatan için canla başla verdiği mücadele sayesinde bu topraklar düşman işgalinden kurtuldu ve o gün gösterilen milli birlik ve dayanışma ruhu sayesinde bugün bu topraklarda özgürce, barış ve huzur içinde yaşayabiliyoruz. Bugün Alaçatı'mızda Çeşme'mizde güzel İzmir'imizin her köşesinde bu onurlu mücadelenin kahramanlarını saygıyla anıyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, bu vatan uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun."

Konuşmanın ardından Çeşme Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri düzenledi. Belediye Bandosu eşliğinde Alaçatı Atatürk Anıtı'ndan Şehitlik Anıtı'na düzenlenen kortej yürüyüşü, Şehitlik Anıtı'na karanfil sunulması ile son buldu. Denizli, kortej yürüyüşü sonrası çocuklar için düzenlenen "Çocuk Oyun Atölyesi "90'larda Çocuk Olmak" programına katıldı; çocuklarla oyun oynadı.

Kutlamalar Ezgi'nin Günlüğü ile taçlandı

Festivalin 3'üncü, günü sevilen müzik grubu Ezgi'nin Günlüğü konseri ile taçlandı. Başkan Denizli, Ezginin Günlüğü ekibine teşekkür ederek gruba çiçek takdim etti. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katıldığı konser, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alaçatı'nın Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Kutlandı - Son Dakika

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