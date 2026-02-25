Çeşme Belediyesi'nden Fırınlara Yönelik Kapsamlı Denetim - Son Dakika
Çeşme Belediyesi'nden Fırınlara Yönelik Kapsamlı Denetim

25.02.2026 12:21  Güncelleme: 13:50
Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelindeki fırınlarda halk sağlığını korumak amacıyla denetim gerçekleştirdi. 12 fırında yapılan kontrollerde mevzuata aykırı durumlar tespit edildi.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla yapılan denetimlere, Zabıta Müdürlüğü'nden 22, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinden ise 3 personel katıldı.

Gıda mühendisi ve ziraat mühendisi eşliğinde yürütülen denetimlerde, fırınların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği incelendi. Kontroller kapsamında, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, gerekli belge ve izinler, hijyen koşulları, üretim alanlarının fiziki yeterliliği, çalışanların kişisel hijyen durumu ile ekmek gramaj ve fiyat tarifelerine uygunluk denetlendi.

İlçe genelinde toplam 12 fırında yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen eksiklik ve aksaklıklara ilişkin gerekli uyarılar yapılarak, ilgili iş ve işlemler başlatıldı.

Çeşme Belediyesi yetkilileri, gıda güvenliğinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin ilgili kurumlarla işbirliği içinde düzenli ve aralıksız şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Belediye, denetimlerin yalnızca cezai uygulamalarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda işletmelerin bilinçlendirilmesini ve mevzuata uygun üretimin teşvik edilmesini de hedeflediğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım

Son Dakika Güncel Çeşme Belediyesi'nden Fırınlara Yönelik Kapsamlı Denetim - Son Dakika

