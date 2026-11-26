Çeşme'de lastik bottaki 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı'nın tespit ettiği lastik bottaki 29 düzensiz göçmen, bölgeye yönlendirilen gemi ve botla yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-359) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından hareketli lastik bottaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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