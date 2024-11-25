Çeşme\'de Öğretmenler Günü Kutlaması

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(İZMİR)- Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimize rehberlik yaptığınız, sağlam nesillerin yetişmesi için büyük bir özveriyle çalıştığınız için başta ilçemiz sonra da ülkemiz adına sizlere minnettarız" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yemek düzenlendi. Programa, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra ilçe protokolü ve öğretmenler katıldı.

Lal Denizli konuşmasında, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır' diyerek bu kutsal görevin önemine vurgu yapmıştır. Kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimize rehberlik yaptığınız, sağlam nesillerin yetişmesi ve bu ülkenin geleceğinin en sağlam temellere kurulması için büyük bir çabayla, büyük özveriyle çalıştığınız için her birinize başta ilçemiz sonra da ülkemiz adına minnettarız. İyi ki varsınız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Başta Başöğretmen'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete uğurladığımız öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, aramızda bulunan siz değerli öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum."