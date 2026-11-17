İzmir'in Çeşme ilçesinde deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli ile yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen 3 kişi yakalandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, aranan kişilerin teknelerle Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisi üzerine soruşturma yürüttü.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Denizli Limanı şube müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çeşme Marina'ya operasyon düzenlendi, hareket etmek üzere olan 2 tekne durduruldu.

Teknelerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 6 şarjör ve 98 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 10 kişiden M.E.O'nun (21) yağma ve suç örgütü üyeliği, G.A'nın (28) uyuşturucu ticareti, E.E.A'nın (24) aralarında kasten öldürmenin de olduğu çeşitli suçlardan, U.Y'nin (38) uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık ile C.B'nin (35) ise İstanbul'da kasten öldürme suçlarından arandığı tespit edildi.

E.E.D'nin (33) çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay, A.B'nin (30) ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Teknedeki 3 kişinin ise "suçluyu kayırma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.