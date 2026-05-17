Çeşmeli Köylüleri Yıkım Tehdidiyle Karşı Karşıya

(MERSİN) - CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in Çeşmeli beldesinde yaşayan köylülerin orman arazisi gerekçesiyle evlerinin yıkılması, bahçelerinin sökülmesi ve ağaçlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Köylülerin her gün tutulan tutanaklar nedeniyle büyük endişe yaşadığını belirten Dinçer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulunarak, "Köylümüz artık yıkım korkusuyla değil, üretimiyle uğraşsın" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer yaptığı açıklamada, ziyaret ettiği Mersin'in Çeşmeli beldesinde tarım yaparak geçimini sağlayan köylülerin, orman arazisi gerekçesiyle evlerinin yıkılması, bahçelerinin sökülmesi ve ağaçlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Köylülerin her gün tutulan tutanaklar ve yıkım endişesi nedeniyle uykusuz geceler geçirdiğini ifade eden Dinçer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulundu.

Dinçer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Mersin'in Çeşmeli beldesindeyiz. Burada asırlık ağaçların arasında, atalarından ve dedelerinden kalan topraklarda üretim yapan köylülerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bu insanlar her gün 'Evimiz yıkılacak mı, bahçemiz sökülecek mi, ağacımız kesilecek mi' korkusuyla uykusuz kalıyor. Her gün buraya gelen görevliler, insanların yaşına, emeğine, üretimine, tarlasına ve ağacına bakmadan tutanak tutuyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir."

Köylülerin zor şartlara rağmen üretimden kopmadığını söyleyen Dinçer, "Bu köylüler üretimin tam göbeğinde, bütün zorluklara rağmen toprağına sahip çıkıyor. Dedelerinden kalmış bir yerde üretim yaptıkları için bu insanların ağaçlarını neden kestiriyorsunuz? Bu insanları neden uykusuz bırakıyorsunuz?" dedi.

Sorunun çözümü için Bakanlığı göreve davet eden Dinçer, "Gelin bu meseleye hep birlikte çözüm bulalım. Gerekirse 2B kapsamı değerlendirilsin, gerekirse farklı bir yöntem geliştirilsin ama bu insanların malı, emeği, alın teri kendilerine verilsin. Köylümüz artık yıkım korkusuyla değil, üretimiyle uğraşsın. Tarım ve Orman Bakanı'nı göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında sorunlarını dile getiren bir köylü kadın ise yaşadıkları çaresizliği gözyaşlarıyla anlattı. Bahçelerinin kendilerine atalarından, dedelerinden, annelerinden kaldığını söyleyen kadın, "Bu tarla bize büyüklerimizden kaldı. Ben de çocuklarıma verdim ama şimdi çok zor durumdayız. Bizi çok üzüyorlar, çok ağlıyoruz. Oğlumun evi yıkılacak diye üzülüyorum, kızım cezaevine girecek diye üzülüyorum. Çocukları var. Ben bir kadınım, eşim yok. Ne yapacağımı şaşırdım" şeklinde konuştu.

Talat Dinçer de köylünün toprağından, üreticinin ağacından ve emeğinden koparılmaması gerektiğini belirterek, "Köylünün bahçesini yıkmak, üreticinin ekmeğini kesmektir. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir" ifadelerini kullandı.