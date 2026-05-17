Çeşmeli Köylüleri Yıkım Tehdidiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşmeli Köylüleri Yıkım Tehdidiyle Karşı Karşıya

17.05.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Dinçer, Mersin Çeşmeli'deki köylülerin evlerinin yıkımı ve orman arazisi tehdidiyle karşılaştığını belirtti.

(MERSİN) - CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in Çeşmeli beldesinde yaşayan köylülerin orman arazisi gerekçesiyle evlerinin yıkılması, bahçelerinin sökülmesi ve ağaçlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Köylülerin her gün tutulan tutanaklar nedeniyle büyük endişe yaşadığını belirten Dinçer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulunarak, "Köylümüz artık yıkım korkusuyla değil, üretimiyle uğraşsın" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer yaptığı açıklamada, ziyaret ettiği Mersin'in Çeşmeli beldesinde tarım yaparak geçimini sağlayan köylülerin, orman arazisi gerekçesiyle evlerinin yıkılması, bahçelerinin sökülmesi ve ağaçlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Köylülerin her gün tutulan tutanaklar ve yıkım endişesi nedeniyle uykusuz geceler geçirdiğini ifade eden Dinçer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulundu.

Dinçer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Mersin'in Çeşmeli beldesindeyiz. Burada asırlık ağaçların arasında, atalarından ve dedelerinden kalan topraklarda üretim yapan köylülerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bu insanlar her gün 'Evimiz yıkılacak mı, bahçemiz sökülecek mi, ağacımız kesilecek mi' korkusuyla uykusuz kalıyor. Her gün buraya gelen görevliler, insanların yaşına, emeğine, üretimine, tarlasına ve ağacına bakmadan tutanak tutuyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir."

Köylülerin zor şartlara rağmen üretimden kopmadığını söyleyen Dinçer, "Bu köylüler üretimin tam göbeğinde, bütün zorluklara rağmen toprağına sahip çıkıyor. Dedelerinden kalmış bir yerde üretim yaptıkları için bu insanların ağaçlarını neden kestiriyorsunuz? Bu insanları neden uykusuz bırakıyorsunuz?" dedi.

Sorunun çözümü için Bakanlığı göreve davet eden Dinçer, "Gelin bu meseleye hep birlikte çözüm bulalım. Gerekirse 2B kapsamı değerlendirilsin, gerekirse farklı bir yöntem geliştirilsin ama bu insanların malı, emeği, alın teri kendilerine verilsin. Köylümüz artık yıkım korkusuyla değil, üretimiyle uğraşsın. Tarım ve Orman Bakanı'nı göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında sorunlarını dile getiren bir köylü kadın ise yaşadıkları çaresizliği gözyaşlarıyla anlattı. Bahçelerinin kendilerine atalarından, dedelerinden, annelerinden kaldığını söyleyen kadın, "Bu tarla bize büyüklerimizden kaldı. Ben de çocuklarıma verdim ama şimdi çok zor durumdayız. Bizi çok üzüyorlar, çok ağlıyoruz. Oğlumun evi yıkılacak diye üzülüyorum, kızım cezaevine girecek diye üzülüyorum. Çocukları var. Ben bir kadınım, eşim yok. Ne yapacağımı şaşırdım" şeklinde konuştu.

Talat Dinçer de köylünün toprağından, üreticinin ağacından ve emeğinden koparılmaması gerektiğini belirterek, "Köylünün bahçesini yıkmak, üreticinin ekmeğini kesmektir. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşmeli Köylüleri Yıkım Tehdidiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
18:52
NEC Nijmegen’den tarihi başarı Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi oldular
NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
18:39
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:12:08. #7.12#
SON DAKİKA: Çeşmeli Köylüleri Yıkım Tehdidiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.