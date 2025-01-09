Ceviz ve Badem İthalatında Yeni Düzenleme

İran, Moldova, Özbekistan ve Şili menşeli ceviz ve badem için uygulanan tarife kontenjanlarında düzenleme yapıldı.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, İran, Özbekistan, Şili menşeli bazı badem ve ceviz türleri ile Moldova menşeli cevizlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanlarında talep toplama yöntemi kullanılacak.
Söz konusu ürünlerin tarife kontenjanı, üretim ve tüketim performansı olan sanayiciler ile geleneksel ithalatçılara tahsis edilecek.
Kontenjanların 2025 yılındaki dağıtımına ilişkin başvurular, 15 gün içinde ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak.
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