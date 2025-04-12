Cevizlik Köyü Yolu Ulaşıma Açıldı

Şirvan'da karla kaplı yol ulaşıma açıldı
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
Siirt Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince Cevizlik köyü Kartepe mevkiinde yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmalarla, köy yolunu ulaşıma açarak vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını yeniden sağladı.
Bölgede karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
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