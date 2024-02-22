Çevre Bakanı: Türkiye\'de 503 Millet Bahçesi Projesi Var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığın Türkiye çapında 503 millet bahçesi projesi olduğunu belirterek, "230'unu teslim ettik, 270'ini de devam ettiriyoruz. İnşallah onları da kısa süre bitiririz ve oradaki vatandaşlarımız rahat ederler." dedi.
Özhaseki, Başakşehir'de yapılan Altınşehir Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
Buradaki konuşmasında Özhaseki, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapılan çalışmaları anlattı.
İstanbul'da depreme hazırlık için yapılan çalışmalara da değinen Özhaseki, "Her tarafta baştan sona bir yenilenme, evlerimizi daha dirençli, depreme dayanıklı hale getirmek gibi birinci görevimiz var." dedi.
Özhaseki, İstanbul için her zaman ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un da bütün gayretinin kentsel dönüşüm üzerine olduğunu söyledi.
Parklar, millet bahçeleri ve yeşil alanlar oluşturmanın önemli olduğunu dile getiren Özhaseki, "Dünyada artık küresel ısınma dediğimiz bir mesele var. İklim değiştiği için seller, heyelanlar, yangınlar, depremler bir türlü bitmek bilmiyor. Dünyanın düzenini biraz insanoğlu bozdu." ifadesini kullandı.
Özhaseki, felaketleri önlemek için dünyayı kirletmemek ve dengeyi korumak, bu arada da yeşili çoğaltmak gerektiğini vurgulayarak, yeşil alanların aynı zamanda deprem sırasında korunma alanları olduğunu kaydetti.
Uluslararası sözleşmelere taraf olan Türkiye'nin 2053'te sıfır emisyon hedefi olduğunu hatırlatan Özhaseki, bunun yeşili ve korunan alanları çoğaltmakla mümkün olduğunu dile getirdi.
Özhaseki, "Millet bahçesi projelerimiz Bakanlık olarak, Türkiye çapında 503 tane. 230'unu teslim ettik, 270'ini de devam ettiriyoruz. İnşallah onları da kısa sürede bitiririz ve oradaki vatandaşlarımız rahat ederler." dedi.
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