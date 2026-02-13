Ceyhan Belediyesi'nden Yoğun Yağış Mesaisi - Son Dakika
Ceyhan Belediyesi'nden Yoğun Yağış Mesaisi

13.02.2026 11:33  Güncelleme: 13:05
Ceyhan Belediyesi, yoğun yağışlar sonrası 40 araç ve 200 personelden oluşan ekiple olumsuzluklara anında müdahale etti. Su baskınları ve diğer sorunlarla ilgili gelen ihbarlar değerlendirildi.

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, kentte etkili olan yoğun yağışın ardından 40 araç ve 200 personelden oluşan ekiple gece boyunca çalışma yürüttü. Çalışmalarda, WhatsApp İhbar Hattı'na gelen bildirimler de değerlendirilerek olumsuzluklara anında müdahale edildi.

Ceyhan Belediyesi, 40 araç ve 200 personelden oluşan ekiple şiddetli yağışın oluşturduğu olumsuzluklara müdahale etti. Çalışmalarda su baskınları, fırtına nedeniyle devrilen ve yan yatan ağaçlar, tıkanan mazgallar ile ulaşımı aksatan sorunlar giderildi. İlçe merkeziyle birlikte kırsal mahallelerden gelen ihbarlara da eş zamanlı ekipler yönlendirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ulaşım İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinden oluşan belediye personeli, gece boyunca sahada aktif görev aldı. Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, ekipleri sahada koordine etti.

"Yağışlar devam ettiği sürece ekiplerimiz sahada görev başında olacak"

Çalışmaları değerlendiren Başkan Vekili Yıldız, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Yağışın başlamasıyla birlikte 40 araç ve 200 personelimizle sahaya çıktık. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları anında değerlendirerek su baskınları ve diğer olumsuzluklara hızlı şekilde müdahale ettik" diye konuştu. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de ilçe genelinde koordineli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yıldız, "Hemşehrilerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir. Yağışlar devam ettiği sürece ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde görev başında olacak. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Ceyhan Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç halinde 0501 123 01 01 numaralı WhatsApp ihbar hattına ulaşmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ceyhan, Güncel

