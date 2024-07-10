Ceyhan'da hizmet seferberliği devam ediyor - Son Dakika
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Ceyhan'da hizmet seferberliği devam ediyor

Ceyhan Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hizmet seferberliği kapsamında ilçede birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Yollar genişletiliyor, asfaltlanıyor, ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılıyor ve trafik güvenliği artırılıyor.

10.07.2024 14:07
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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Uyumla, birlikte" sloganıyla ilçede başlattıkları hizmet seferberliği kapsamında çalışmalar sürüyor.

Ceyhan Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ilçenin çehresini değiştirmek için başlattığı hizmet seferberliği devam ediyor. Başkan Aydar, "Zeydan Başkan ile beraber 'Uyumla, birlikte' çalışarak söz verdiğimiz proje ve hizmetleri bir bir vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Beş yıllık görev süremiz boyunca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu uyumlu çalışma ile birlikte Ceyhan'ımızın çehresini değiştireceğiz" dedi.

Çalışmalar çerçevesinde İnönü Mahallesi sakinlerinin yıllardır yaşadığı yol sorunu tarihe karışıyor. Ceyhan'ın ana arterlerinden Uğur Mumcu Bulvarı genişletilerek otoban bağlantı yoluna bağlanıyor. Ekipler tarafından Orhan Ekinci Bulvarı ve Uğur Mumcu Bulvarı arasında kalan kanal yolu asfaltlandı. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aydar, kanal yoluna yürüyüş yolu da yapacaklarının müjdesini verdi.

Başkan Aydar, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 2 bin 750 emekli vatandaşa 7'şer bin TL ikramiye dağıttı. Başkan Karalar'ın desteği ile de ilçede ihtiyaç sahibi binlerce kişiye et kart dağıtıldı.

Ceyhan'ın Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgesi'ne açılan kapısı niteliğindeki Sarımazı-Ceyhan yolu yapımında ise sona gelindi. İsmet İnönü Koşu, Spor ve Gençlik Parkı'nın yanında açılan yeni cadde asfaltlanarak hizmete açıldı.

Ceyhan Belediyesi tarafından depremde zarar gören ve yıkım kararı alınan binaların yerleri temizlendi. Eski Migros binasının yerine yeşil alan yapılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Çarşı merkezinde vatandaşların dinlenebileceği ve zaman geçirebileceği alan oluşturuldu. İstasyon ve Sanayi Kavşağı'na ise akıllı kavşak yapılarak trafik güvenliği artırıldı.

Kaynak: ANKA

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