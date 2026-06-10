Ceyhan Belediyesi, Trafiği Rahatlatacak Üçüncü Akıllı Kavşağı Hizmete Açtı - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi, Trafiği Rahatlatacak Üçüncü Akıllı Kavşağı Hizmete Açtı

10.06.2026 10:43  Güncelleme: 11:58
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Ceyhan Belediyesi, çevre yolundan Orhan Ekinci Bulvarı'na bağlantı sağlayan noktada üçüncü akıllı kavşağı hizmete açarak trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde trafik akışını rahatlatacak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre yolundan Orhan Ekinci Bulvarı'na bağlantı sağlayan noktada yapılan düzenleme tamamlanarak üçüncü akıllı kavşak hizmete açıldı.

Ceyhan Belediyesi tarafından daha önce Uğur Mumcu Bulvarı ve Sanayi Kavşağı'nda hayata geçirilen akıllı kavşak uygulamalarının ardından vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çevre yolunda da önemli bir trafik düzenlemesi gerçekleştirildi. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Fen İşleri Müdürü Harun Karaçora, bölgede özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız da ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, ilçe genelinde trafik yoğunluğunu azaltacak projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade etti. Yıldız açıklamasında, şunları kaydetti:

"ULAŞIMI DAHA KONFORLU HALE GETİRİYORUZ"

"İlçe genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla üçüncü akıllı kavşağımızı hizmete açtık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bir yandan asfalt ve parke çalışmalarını aralıksız sürdürürken, diğer yandan da vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak ulaşım projelerini hayata geçiriyor. Ayrıca Ceyhan tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan ilk araç üst geçit köprümüzün yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor."

Ceyhan Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, trafik güvenliği ve ulaşım konforunu artıracak yeni projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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