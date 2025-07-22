Cezaevinde Hafızlık Başarısı - Son Dakika
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Cezaevinde Hafızlık Başarısı

22.07.2025 15:58
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Kırıkkale'de bir hükümlü, 12 ayda Kur'an'ı ezberleyerek hafızlık belgesi aldı.

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 39 yaşındaki hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca tutuklu ve hükümlülerin manevi olarak ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen projeler devam ediyor.

Bu kapsamda, hafızlık eğitimine katılan Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü M.T, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. M.T, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından yapılan sınavda da başarılı olarak "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazandı.

Hükümlü M.T. için Ceza İnfaz Kurumu'nda hafızlık icazet merasimi yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi.

Hafız olan hükümlü M.T'ye Müftü Topal tarafından cübbe ve sarık giydirilerek hafızlık belgesi verildi.

Törende konuşan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, "Ceza infaz kurumlarında sadece cezaların infazı değil, aynı zamanda mahkumlarımızın ıslahı da amaçlanmaktadır. Bu hususta Adalet Bakanlığımız önemli projeler gerçekleştirmektedir. Bu minvalde bir hükümlümüzün Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşması, bu anlayışın en güzel tezahürüdür. Bu hususta mahkumlarımızı, Başsavcılık ve cezaevi idaresi olarak her zaman destekleyeceğimizi bildirmek isterim." ifadesini kullandı.

Törene, Keskin Kaymakamı İlhan Kayatürk, din görevlileri ve M.T'nin ailesi katıldı.

Kaynak: AA

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