Cezayir'den Mali Uçuşlarına Hava Sahası Kapatma Kararı - Son Dakika
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Cezayir'den Mali Uçuşlarına Hava Sahası Kapatma Kararı

Cezayir, Mali'den gelen ve bu ülkeye giden uçuşları hava sahasını tekrar ihlal nedeniyle kapattı.

07.04.2025 22:16
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Cezayir, "tekrar eden ihlaller" sebebiyle Mali'den gelen ve bu ülkeye giden uçaklar için hava sahasını kapattığını duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Nisan'dan itibaren geçerli olacak şekilde Mali'den gelen ve Mali'ye giden tüm uçuşlar için Cezayir hava sahasının kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Söz konusu kararın "Mali'nin Cezayir'in hava sahasını tekrar tekrar ihlal etmesi" sebebiyle alındığı aktarıldı.

Mali Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Cezayir, Mali'ye ait bir İHA'yı düşürmekle suçlanarak, Mali'nin Cezayir Büyükelçisinin geri çağrılacağı belirtilmişti.

Cezayir ise, Mali'ye ait bir İHA'yı düşürdüğü yönündeki iddiaları yalanlamış ve Mali'deki büyükelçisini istişare amaçlı geri çağıracağını açıklamıştı.

Sahel Devletleri İttifakı'nın diğer 2 üyesi Burkina Faso ve Nijer de ayrı yayımladıkları ortak açıklamayla Cezayir Büyükelçilerini çağıracaklarını duyurmuştu.

Mali, 31 Mart gecesi Cezayir sınırında uçan İHA'nın sınır ihlali yapmadığı halde düşürüldüğünü açıklamıştı.

Cezayir tarafı ise 2 kilometre Cezayir hava sahasına giren ve keşif yapan bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir'den Mali Uçuşlarına Hava Sahası Kapatma Kararı - Son Dakika

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