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Changchun Buz ve Kar Yeni Dünyası açıldı - Son Dakika
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Changchun Buz ve Kar Yeni Dünyası açıldı

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun, Beijing 2022 Paralimpik Kış Oyunları'nın maskotu Shuey Rhon Rhon'un temsil ettiği Buz ve Kar Yeni Dünyası'nı ziyaretçilere açtı. Parkta birçok buz ve kar aktivitesi bulunuyor.

Changchun Buz ve Kar Yeni Dünyası açıldı
14.12.2023 - 17:11,
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1. Eğlence parkının çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun, Beijing 2022 Paralimpik Kış Oyunları'nın maskotu Shuey Rhon Rhon'un "doğum yeri" olarak geniş bir üne sahip. Maskot, Jilin Sanat Üniversitesi öğrencisi Jiang Yufan tarafından tasarlanmıştı.

Bu yılın kar sezonu hareketlenmeye başlarken, Shuey Rhon Rhon'un temsil ettiği Changchun Buz ve Kar Yeni Dünyası kısa süre önce kapılarını resmi olarak ziyaretçilere açtı.

Buz ve kar turizmi kaynakları açısından zengin olan kent, kış sporları konusunda da uzun bir geçmişe sahip.

1,56 milyon metrekarelik bir alana yayılan kış eğlence parkında Shuey Rhon Rhon'un 15 metre yüksekliğinde bir heykeli bulunuyor. Parkta bunun yanı sıra aralarında 512,6 metre uzunluğundaki kaydırak ve 1.260 metre uzunluğundaki kar drifti tesisi gibi popüler alanların da bulunduğu 120 adet buz ve kar mekanı yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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