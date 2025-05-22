Chongqing'de Uluslararası Yatırım Fuarı Başladı

CHONGQİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen 7. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda bir insansız hava aracını inceleyen ziyaretçiler, 22 Mayıs 2025.
Chongqing'de perşembe günü başlayan 7. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'na 39 ülke ve bölgeden 1.300'den fazla işletme katılıyor. (Fotoğraf: Chen Cheng/Xinhua)
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