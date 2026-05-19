CHP Ankara İl Başkan Vekili Işık: "Mustafa Kemal'in 107 Yıl Önce Yaktığı Meşale, Teslimiyeti Direnişe, Çaresizliği Umuda Dönüştürmenin İlk Adımıdır"

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Tunahan GÜLER
(İSTANBUL) - CHP Ankara İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ulus'ta Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı. İl Başkan Vekili Yüksel Işık, "Bugün partimize yönelik operasyonlarla bize diz çöktürme hevesine kapılanların ataları da o günlerde Samsun'a çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına 'şaki' demişlerdi. Mustafa Kemal'in 107 yıl önce yaktığı meşale, teslimiyeti direnişe, çaresizliği umuda dönüştürmenin ilk adımıdır" dedi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun her yerinde coşkuyla kutlanıyor. CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından Ulus Atatürk Heykeli'nde önünde tören düzenlendi. Törene CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Aliye Timisi Ersever, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
