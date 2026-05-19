CHP Ankara İl Başkan Vekili Işık: "Mustafa Kemal'in 107 Yıl Önce Yaktığı Meşale, Teslimiyeti Direnişe, Çaresizliği Umuda Dönüştürmenin İlk Adımıdır"





Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Heykeli'ne çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından konuşan CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, şunları söyledi:

"Bugün, bir milletin esarete 'hayır' dediği, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da bağımsızlık meşalesini yaktığı günün 107. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bizler bugün sadece bir bayramı kutlamıyoruz; arkasına iktidar gücünü alıp hukuku çiğneyenlere karşı Cumhuriyetin kalesi Ankara'dan meydan okuyoruz. Bugün Türkiye'de gençlerin geleceği çalınırken, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve halkın iradesine yönelik haksızlıklar da hız kesmeden devam ediyor. Sandıkta bükemedikleri bileği, uydurma yargı kararlarıyla bükmeye çalışıyorlar. Milletin oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı dört duvar arasına hapsederek bizleri yıldırabileceklerini sanıyorlar.

Buradan zindandaki tüm yurtseverlere, adaletsizliğe karşı dimdik duran Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na, Ankara İl Başkanımız Ümit Erkan'a ve yol arkadaşlarımıza selam gönderiyorum. Unutmasınlar ki demir parmaklıklar ardında iradeyi hapsedemezler. Tarih, saraylara biat edenleri değil, her şartta Cumhuriyeti savunanları yazacaktır. Sevgili yol arkadaşlarım, bu umutsuzluk bize haram. Bizim pusulamız, 19 Mayıs 1919'da elinde hiçbir şey yokken 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal'dir. Haksızlıklar karşısında susmayacağız, sinmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Yarın meydanlarda adalet için, hürriyet için, tam bağımsız bir Türkiye için en gür sesimizle haykıracağız. Emanet bizdedir, gelecek bizimdir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!"

"19 MAYIS BİR KURTULUŞ MEŞALESİDİR VE O KURTULUŞ MEŞALESİNİN AYDINLIĞINDA CUMHURİYETİMİZ KURULDU"

İzmir Aliağa Şakran Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'a selamlarını ileterek konuşmasaına başlayan CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık da şöyle konuştu:

"Bugün 19 Mayıs'ın üzerinden 107 yıl geçmiş. 107 yıl boyunca, başlarında Mustafa Kemal olmak üzere nice isimsiz kahraman, bu memleketin en umutsuz anında varını yoğunu ortaya koyup yedi düvele karşı koydu. 19 Mayıs bir kurtuluş meşalesidir ve o kurtuluş meşalesinin aydınlığında Cumhuriyetimiz kuruldu. Türkiye bugün o meşaleyi söndürmek, Cumhuriyetimizin taşıyıcı kolonlarını yıkmak ve kendisini dünyanın hükümdarı zanneden Trumpgillerle iş tutmak için elinden geleni ardına koymayanlar tarafından yönetiliyor. Hatırlayın, 19 Mayıs 1919'dan önce bu vatanın bağrına düşman dayamıştı hançerini. O hançerin sahiplerini gerisin geri geldikleri yere göndermek için yola çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının karşısına o zaman da iş birlikçiler, mandacılar çıkmıştı. Bugün umudunu Trumpgillere bağlayanların ataları, o zamanlar İngilizlerin iş birlikçisiydi.

Bugün partimize yönelik operasyonlarla bize diz çöktürme hevesine kapılanların ataları da o günlerde Samsun'a çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına 'şaki' demişlerdi. Mustafa Kemal, bu vatana olan sevdası yüzünden çok sevdiği üniformasını üzerinden çıkarmak zorunda kalmıştı. Bu ülkeyi cennet yapabilmek için inancını ve azmini hiç yitirmedi. Hep kararlı, hep direngen ve hep gözü pekti. Mesele vatandı çünkü ve gerisi teferruattı. Mustafa Kemal'in 107 yıl önce yaktığı meşale, teslimiyeti direnişe, çaresizliği umuda dönüştürmenin ilk adımıdır. Mustafa Kemal'in yaktığı meşale bugün milyonlarca gencimizi aydınlatıyor. O aydınlığın izinde hepimizin vazgeçilmez bir görevi var. O görev şudur: 107 yıl önce Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gösterdiği azim ve kararlılıkla sağlanan kurtuluşumuza, kurulan Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. O görev, özgürlükçü, laik, tam bağımsız ve demokratik bir Cumhuriyeti yeniden inşa etmektir. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."



