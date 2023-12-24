CHP Ankara İl Başkanlığı\'ndan Engellilerin Sesini Duyurmak İçin \'Yalın Ayak\' Yürüyüş... Yücel: "Tabii Ki Soğuk Ama Bizlere Layık Görülen 2 Bin 811 TL...

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

CHP Ankara İl Başkanlığı Engelliler Komisyonu, Ankara'da engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve seslerini duyurmak için 'yalın ayak', "Engelliler İçin Hak, Hukuk, Adalet Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Engelliler Komisyonu Başkanı Naki Yücel, "Maalesef biz engelliler, hiçbir zaman Türkiye gündemine gelemedik. Yetersiz olan engelli aylıklarının yükseltilmesi amacıyla bu yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Hak, hukuk, adalet için bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tüm engellilerin sesi olmak için bu yürüyüşü çıplak ayakla gerçekleştirmek zorunda kaldık. Tabii ki soğuk ama emin olun, bizlere layık görülen 2 bin 811 TL gibi bir aylıktan da soğuk değil. Biz engelliler, 2 bin 811 TL aylıkla ölüme terk edilmiş durumdayız" dedi. Yücel, engelli aylıklarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istediklerini söyledi.

CHP Ankara İl Başkanlığı Engelliler Komisyonu, bugün, Ankara Mamak Natoyolu Tekmezar Parkı'nda 'yalın ayak', "Engelliler İçin Hak, Hukuk, Adalet Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından CHP Ankara Engelliler Komisyonu Başkanı Naki Yücel ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, basın açıklaması yaptı.

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BU SOĞUK HAVADA ÇIPLAK AYAK YÜRÜMEK ZORUNDA KALDIK"

Komisyon Başkanı Naki Yücel, yürüyüşü yalın ayak gerçekleştirdi. Yücel, bu eylemin gerekçesini ANKA Haber Ajansı'na şöyle açıkladı:

"Maalesef biz engelliler, hiçbir zaman Türkiye gündemine gelemedik. Dikkat çekmek için bu soğuk havada çıplak ayak yürümek zorunda kaldık. Yetersiz olan engelli aylıklarının yükseltilmesi amacıyla bu yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Hak, hukuk, adalet için bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tüm engellilerin sesi olmak için bu yürüyüşü çıplak ayakla gerçekleştirmek zorunda kaldık. Tabii ki soğuk ama emin olun, bizlere layık görülen 2 bin 811 TL gibi bir aylıktan da soğuk değil. Biz engelliler, 2 bin 811 TL aylıkla ölüme terk edilmiş durumdayız."

"ŞU ANDA MECLİS'TE TÜRKİYE'NİN 2024 BÜTÇESİ YAPILMAKTADIR. BİZ ENGELLİLER BU BÜTÇENİN NERESİNDEYİZ"

Komisyon Başkanı Yücel, yürüyüşün ardından şunları söyledi:

"Bugün burada toplanmamızın amacı yetersiz olan engelli aylıkları ve engelli vatandaşlarımızın talepleridir. Gün geçmiyor ki bir şeye zam gelmesin. Temel gıdadan ev kiralarına, faturalardan ilaçlara zam geliyor ancak ne yazık ki engelli aylıklarına zam gelmiyor. Memur maaşına, emekli maaşına, asgari ücrete, hatta vergilere bile zam geliyor ancak ne yazık ki engelli aylıklarına zam gelmiyor. Sorarım size; 2 bin 811 TL ile yaşanır mı? Evet, yanlış duymadınız. Sadece 2 bin 811 TL, yani çeyrek asgari ücret. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve milletvekillerimize seslenmek istiyorum: Şu anda Meclis'te Türkiye'nin 2024 bütçesi yapılmaktadır. Biz engelliler bu bütçenin neresindeyiz?

"BU MİLLET, SİZE EN GÜZEL CEVABI 31 MART'TA VERECEKTİR"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bile, hayat pahalılığından dert yanmış. İstanbul'daki ev kiralarının aşırı yüksek olmasından dolayı geçinemediğini söylemiştir. Gaye Hanım, bu sorumuz da size: Siz, 160 bin TL maaş almanıza rağmen geçinemediğinizi söylüyorsunuz. Peki, biz, 2 bin 811 TL ile ölüme terk edilmiş engelliler nasıl geçinelim? Lütfen aklımızla dalga geçmeyin. Buradan Meclis'in arka bahçesinde mangal partisi yapan AK Parti milletvekillerine de seslenmek istiyorum: Hiç mi vicdanınız sızlamadı, hiç mi yüreğiniz acımadı? Bu ülkede insanlar, pazar artıklarıyla geçinmeye çalışırken o etler sizin boğazınızdan nasıl geçti? 'Yiyin efendiler, yiyin. Tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin...' Bu millet, size en güzel cevabı 31 Mart'ta verecektir.

"2 BİN 811 TL OLAN ENGELLİ AYLIĞININ EN AZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ"

Biz engellilerin devletimizden başlıca talepleri şunlardır: 2 bin 811 TL olan engelli aylığının en az asgari ücret düzeyine çıkarılması ve asgari ücrete gelen zam oranının da engelli aylıklarına yansıtılmasıdır. Emeklilere verilen yılda 2 ikramiyenin 2 bin 811 TL ile 1 ay geçinmeye çalışan engelli vatandaşlarımıza da verilmesini istiyoruz. Su faturalarında uygulanan yüzde 50 engelli indirim oranının doğal gaz ve elektrik faturalarında da engelli ayrımı yapmadan uygulanmasını istiyoruz. Aylık 8 saat olan rehabilitasyon eğitim saatinin en az 40 saate çıkarılması, ayrıca yetersiz olan engelli okul sayısının arttırılmasını istiyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanı, bu sözümüz de size: Siz cemaatlerle, tarikatlarla protokol yapacağınıza, 'engelli okul sayısını nasıl arttırırım' bence bunu düşünün. Son olarak biz engellilerin engelsiz hastane talebimiz vardır. Biz engelliler normal hastanelerde bırakın muayene olmayı, randevu bile alamıyoruz. 3 ay, 6 ay, 9 ay gibi sürelerde bize randevu veriliyor. Sadece engelli vatandaşlara hizmet veren hastane istiyoruz."

"YILDA 1 KEZ ZAM YAPILMASI DEMEK, ÜÇÜNCÜ AYDAN İTİBAREN ENFLASYONA EZDİRİLMİŞ MAĞDUR YURTTAŞLAR DEMEK"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, şöyle konuştu:

"Sorunlarınızın farkındayız. Engelli arkadaşlarımızın yaşama aktif olarak katılması için, engelli arkadaşlarımıza binbir güçlükle evde bakan aileleri için bu ücretin bir an önce insanca bir düzeye çıkarılmasına ihtiyaç var. Arkadaşlarımız talebini asgari ücret olarak ifade ettiler. Aslında asgari ücretin bile ne kadar yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Asgari ücret artık, sendikaların belirlediği yoksulluk sınırının altında kalmış bir ücret. Ancak en azından bir yaraya merhem olur diye ocak ayı itibarıyla engelli aylıklarının da asgari ücrete eşitlenmesi son derece önemli olacaktır. TÜİK olarak adlandırılan kurum, gerçek enflasyon rakamlarını gizlemeye devam ediyor. ve bu gizlemenin faturasını da emekliler, işçiler, memurlar, engelliler hep birlikte ödüyor. Bir an önce Türkiye'nin gerçek enflasyon rakamlarını saptanmasına, enflasyonla gerçekleşen kayıpların yılda en az 2 kez telafi edilmesine karar verilmesini öneriyoruz. Yılda 1 kez zam yapılması demek, üçüncü, dördüncü aydan itibaren enflasyona ezdirilmiş mağdur yurttaşlar demek.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI, BİR AN ÖNCE İSTİFA EDİN, YANLIŞLARINIZIN BEDELİNİ ÖDEYİN"

Onun için 2024'te planlanan yılda 1 kez zam yaklaşımını da benimsemediğimizi buradan ifade ediyoruz. Engelsiz, insanca yaşanan bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğimizi vurguluyoruz. ve son olarak milli eğitim sistemimize ve Anayasa'mıza dönük bir saldırı var. Laik eğitimi yok etmeye dönük bir saldırı var. Dün ifade etmiştik, bugün de Mamak'tan yineliyorum: Sayın Milli Eğitim Bakanı, bir an önce istifa edin, örnek bir yurttaş olun, yanlışlarınızın bedelini ödeyin ve bu hatalardan dönün. Biz laik bir eğitim; laik, sosyal bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti istiyoruz. ve bunun için de mücadele etmeye devam edecek, Anayasa'nın ortadan kaldırılmasına engel olacağız."