CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Soyugüzel, Miting Saatlerinin DEM Parti\'ye Satıldığını İddia Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel, "İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan kurayla 28 Mart'ta 13.00-15.00 saatleri arasında belirlenen miting saatlerimiz ne yazık ki kirli bir oyunla kapalı kapılar ardında pazarlık konusu olup CHP tarafından para karşılığında DEM Parti'ye satılmıştır." dedi.
CHP Bitlis İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan Soyugüzel, CHP'den belediye başkan adayı olarak seçim çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Esnafı ziyaret ettiğini, vatandaşlarla bir araya geldiğini anlatan Soyugüzel, şu iddialarda bulundu:
"Bana 28 Mart'ta 13.00-15.00 saatleri arasında miting hakkı tanındı. Bilgimin dışında il başkanım, DEM Parti il örgütü ile kapalı kapılar arkasında kirli oyunlar oynayarak, para karşılığı miting saatimi satmıştır. İl başkanımı aradım telefonuna cevap vermedi ve beni engelledi."
Merkez İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe vererek yaptığı itirazın kabul olduğunu dile getiren Soyugüzel, "İtirazım kabul oldu ve bana aynı miting saatleri verildi. Maalesef kirli bir oyun çeviren DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, belediye başkan adaylarıyla gelip il başkanımızı da alarak tekrar itiraz etmişler. Mitingim yine 17.00-19.00 saatlerine alınmış. Bu saatlerde bölgede iftar yapılıyor. Bir haksızlık yapıldı. Bu haksızlığı şiddetle kınıyorum." diye konuştu.
Uğradığı haksızlığın önüne geçilmesini istediğini belirten Soyugüzel, "Burada DEM Parti gelip Bitlis'i batıracak. Bunlar batırma peşindedir. Bugüne kadar DEM Parti Bitlis'e bir çivi çakmış mı, bir ağaçları var mı? Bunlar il başkanlığımızı, memleketimizi geriye götürmek için ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar." dedi.
Soyugüzel, şu iddialarda bulundu:
"İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan kurayla 28 Mart'ta 13.00-15.00 saatleri arasında belirlenen miting saatlerimiz ne yazık ki kirli bir oyunla kapalı kapılar ardında pazarlık konusu olup CHP tarafından para karşılığında DEM Parti'ye satılmıştır. Şiddetle kınıyorum."
Selim Soyugüzel, "CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifak bir kez daha Bitlis'te aşikar olmuştur. Konuyu ilgili makamlara bildirdik. Memleketime ve hemşerilerime layık olmaya çalışan biri olarak bu kirli oyuna dahil olmadım, olmayacağım." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili davacı olacağını belirten Soyugüzel, bugün DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan'ın, beraberindeki partililerle CHP'ye geldiğini ileri sürerek, "Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Bugüne kadar teröre boyun eğmemişiz, eğmeyeceğiz. Akrabalarımla bir değerlendirme yapacağız, gerekirse devam edeceğiz. Akrabalarım ne derse onu yapacağım. Yarın ya miting yapacağım ya da istifa edip başka bir partiye geçeceğim." diye konuştu.
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