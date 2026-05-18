CHP'den AKP'nin AB Politikasına Eleştiri
CHP'den AKP'nin AB Politikasına Eleştiri

18.05.2026 21:07
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tan, AKP'nin Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanmayı aşamadığını savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, iktidarın Avrupa Birliği politikalarını eleştirerek, Türkiye-AB ilişkilerindeki kurumsal tıkanmayı aşacak reform iradesinin ortaya konmadığını savundu. Tan, "AKP, Türkiye'nin stratejik değerini kurumsal bir Avrupa ilişkisine dönüştüremiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın Avrupa Birliği politikalarını eleştirdi.

Tan, şu ifadeleri kullandı:

"AKP, Türkiye-AB ilişkilerindeki kurumsal tıkanmayı aşmak yerine, Avrupa başkentleriyle yürüttüğü pazarlıkları, savunma işbirliklerini ve ekonomik temasları Avrupa politikası olarak servis ediyor. Belli ki, AB ile kurumsal bir gelecek inşa etme zahmetine girmektense, tek tek 'iş bağlamak' daha kolayına geliyor."

Bugün, Türkiye ve Almanya, 12 yıl aradan sonra Berlin'de Stratejik Diyalog Mekanizması için masada. Geçen hafta, Belçika ile askeri havacılık ve savunma sanayii işbirliği vitrine çıktı. İtalya, İspanya ve Fransa hattında da güvenlik, savunma sanayii, havacılık, enerji, göç ve ekonomi başlıklarında ikili temas trafiği var.

Burada sorun, elbette ikili temaslar değil; bu parçalı diplomasiyle Türkiye-AB ilişkilerindeki kurumsal boyutun ikame edilmeye çalışılması. Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanmayı aşacak reform iradesi ortaya konmuyor. AKP, Türkiye'nin stratejik değerini kurumsal bir Avrupa ilişkisine dönüştüremiyor.

Avrupa güvenlik mimarisi yeniden inşa edilirken, temel engelleri aşmak yerine ad hoc yöntemlerle günü kurtarmaya çalışmak yapısal bir dış politika hatası. AKP Türkiye'yi, yalnızca kriz anlarında kapısı çalınan bir 'güvenlik taşeronu' konumuna getiriyor."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

