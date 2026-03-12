CHP'den Atatürk Pankartı İçin Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün evrensel barış çağrısı niteliğindeki bu sözünün kamu yayıncısı tarafından yayınlanmamasına ilişkin kurum içinde herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde şu ifadeleri kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da Galatasaray ile Liverpool takımları arasında gerçekleşen futbol karşılaşmasında, Liverpool taraftarları tarafından tribünlerde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya barış mesajı niteliği taşıyan 'Yurtta sulh, cihanda sulh' vecizesinin yer aldığı bir pankart açılmıştır."

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik bombardımanları, Orta Doğu'nun savaşlar ve çatışmalarla sarsıldığı bir dönemde, bu evrensel barış çağrısının uluslararası bir spor müsabakasında yabancı taraftarlar tarafından dile getirilmesi dikkat çekici ve anlamlı olmuştur. Ancak söz konusu karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yayın akışı sırasında bu pankartı izleyicilere göstermemiştir."

"Bu görüntülerin yayın sırasında izleyicilere aktarılmamasının nedeni nedir"

Bulut, şu soruları yöneltti:

"Söz konusu karşılaşma sırasında Liverpool taraftarları tarafından açılan 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartı yayıncı kuruluşun kameralarına yansımış mıdır? ?Eğer yansımış ise bu görüntülerin yayın sırasında izleyicilere aktarılmamasının nedeni nedir? Yayın esnasında bu pankartın gösterilmemesine yönelik herhangi bir editoryal, idari veya teknik karar alınmış mıdır? Alındıysa bu karar kim veya hangi birimler tarafından verilmiştir? Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün evrensel barış çağrısı niteliğindeki bu sözünün kamu yayıncısı tarafından yayınlanmamasına ilişkin kurum içinde herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?"