CHP'den Dayanışma Merkezi Kurulacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yolsuzluk davasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların 9 Mart'ta başlayacak yargılamasına ilişkin, "Olağanüstü bir durum olduğu için duruşma salonuna yakın bir yerde, bir dayanışma merkezimiz olacak. Oraya hem aileler hem ilgili milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, basın mensupları gelecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası ile ilgili, "4 bin sayfa iddianame yapmış, bu kadar sanık var, 100'ü tutuklu. Her birinin 3 avukatı gelecek, basın gelecek, aileler gelecek. Türkiye'de böyle bir salon yok. Bize özgü, Cumhuriyet Halk Partileri yargılamak için aynı Yassıada Mahkemesi gibi bir mahkeme yapıyorlar. Onu da yandaş firma yapıyor. TOKİ tarafından açılan ihalelerde pazarlık usulüyle ihale alan bir firmaya veriyorlar. Ama öylesine büyük beceriksizlik var ki mahkeme salonunu bitiremediler. Şu an o mahkeme salonunun inşaatının en az 3 ay olduğu söyleniyor. Dolayısıyla göreceksiniz. Bizim sığamayacağımız, oradaki sanıkların, avukatların, izleyicilerin, basın mensuplarının sığamayacağı başka bir salonda duruşma başlayacak. Biz bu nedenle buradan da söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse bahane etmesin. Bu dar salonlar olduğu için öyle kitlesel büyük çapta bir çağrı da yapmıyoruz duruşmada. Gelmesi gerektiği kadar gelecek" diye konuştu.

'ÇOK UZUN SÜRECEK'

Duruşmaya ilişkin bir hazırlık yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Emre, "Olağanüstü bir durum olduğu için duruşma salonuna yakın bir yerde, bir dayanışma merkezimiz olacak. Oraya hem aileler hem ilgili milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, basın mensupları gelecek. Çünkü çok uzun sürecek. Sadece ilk duruşmanın aylarca sürmesi düşünülüyor. İlave bir nöbet sistemi yaptık. Görev paylaşımı yaptık. Muhakkak her gün orada yeterli sayıda milletvekili ve genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden il başkanları, belediye başkanları, ilçe başkanlarımız olacak. O dayanışmayı göstereceğiz arkadaşlarımıza şüphesiz" açıklamasında bulundu.