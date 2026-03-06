CHP'den Dayanışma Merkezi Kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Dayanışma Merkezi Kurulacak

06.03.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, İmamoğlu'nun yargılaması için dayanışma merkezi kuracak, kalabalık katılım bekleniyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yolsuzluk davasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların 9 Mart'ta başlayacak yargılamasına ilişkin, "Olağanüstü bir durum olduğu için duruşma salonuna yakın bir yerde, bir dayanışma merkezimiz olacak. Oraya hem aileler hem ilgili milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, basın mensupları gelecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası ile ilgili, "4 bin sayfa iddianame yapmış, bu kadar sanık var, 100'ü tutuklu. Her birinin 3 avukatı gelecek, basın gelecek, aileler gelecek. Türkiye'de böyle bir salon yok. Bize özgü, Cumhuriyet Halk Partileri yargılamak için aynı Yassıada Mahkemesi gibi bir mahkeme yapıyorlar. Onu da yandaş firma yapıyor. TOKİ tarafından açılan ihalelerde pazarlık usulüyle ihale alan bir firmaya veriyorlar. Ama öylesine büyük beceriksizlik var ki mahkeme salonunu bitiremediler. Şu an o mahkeme salonunun inşaatının en az 3 ay olduğu söyleniyor. Dolayısıyla göreceksiniz. Bizim sığamayacağımız, oradaki sanıkların, avukatların, izleyicilerin, basın mensuplarının sığamayacağı başka bir salonda duruşma başlayacak. Biz bu nedenle buradan da söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse bahane etmesin. Bu dar salonlar olduğu için öyle kitlesel büyük çapta bir çağrı da yapmıyoruz duruşmada. Gelmesi gerektiği kadar gelecek" diye konuştu.

'ÇOK UZUN SÜRECEK'

Duruşmaya ilişkin bir hazırlık yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Emre, "Olağanüstü bir durum olduğu için duruşma salonuna yakın bir yerde, bir dayanışma merkezimiz olacak. Oraya hem aileler hem ilgili milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, basın mensupları gelecek. Çünkü çok uzun sürecek. Sadece ilk duruşmanın aylarca sürmesi düşünülüyor. İlave bir nöbet sistemi yaptık. Görev paylaşımı yaptık. Muhakkak her gün orada yeterli sayıda milletvekili ve genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden il başkanları, belediye başkanları, ilçe başkanlarımız olacak. O dayanışmayı göstereceğiz arkadaşlarımıza şüphesiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Dayanışma Merkezi Kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:48:07. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Dayanışma Merkezi Kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.