CHP'den Engelliler İçin "Haklarımız Gasp Edilemez" Etkinliği... Aylin Nazlıaka:  Engelli Bireyler Eşit Yurttaştır ve Eşit Haklara Sahip Olmalıdır

02.02.2026 21:30  Güncelleme: 02:04
CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, engelli bireylerin eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulayarak, ayrımcılıkla mücadele yasasının çıkarılacağını söyledi. Yapılan etkinlikte engelli bireylerin hak ihlalleri ele alındı.

(İSTANBUL) - CHP'nin engelli bireylerin karşılaştığı hak ihlallerine dikkat çekmek için düzenlediği etkinlikte konuşan CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "Biz diyoruz ki, engelli bireyler eşit yurttaştır ve eşit haklara sahip olmalıdır. Sadece ekonomik destekler değil; engelli bireyleri hayatın içine katan, her alanda var olmalarını sağlayan uygulamalar gerekiyor. Ne yazık ki bundan çok uzak bir anlayış olduğunu görüyoruz. İşte bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk yapacağımız iş, ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkarmak olacak" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "Haklarımız gasp edilemez" başlıklı bir etkinlik düzenledi. CHP İstanbul İl Engelli Hakları Komitesi tarafından organize edilen buluşmada, engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı hak ihlalleri, bu ihlallerin toplumsal etkileri ve çözüm yolları kamuoyu ile paylaşıldı. Etkinlikte konuşan, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, şunları söyledi:

"Değerli yol arkadaşlarım, bugün burada engelli haklarını konuşmak için bir araya geldik. Elbette böyle bir günde bir araya gelmemizin ayrı bir değeri, ayrı bir önemi var. Çünkü bizim hep vurguladığımız bir unsur var. Diyoruz ki: Biz engelli haklarını sadece özel günlerde hatırlayanlardan değiliz. Bizim için engelli hakları her gün gündem olması gereken bir konudur. Bakın, bugün aslında bütün belediyelerin belediye meclisi toplantıları var. Ama belediye başkanımız Sayın Esin Köymen, o toplantıya gitmeyip bugün burada bizlerle birlikte oldu. Ayrıca kendisine teşekkür etmek istiyorum; Başkanım, sizi… Evet, evet, kendisine çok teşekkür ediyoruz. İşte bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin engelli hakları konusundaki samimiyetine dair küçük bir örnektir, değerli arkadaşlar.

"Engelli bireyleri iktidarın her özel günde kurduğu klişe cümlelerle anmayı da reddediyoruz"

Biz, engelli bireyleri iktidarın her özel günde kurduğu klişe cümlelerle anmayı da reddediyoruz. Ne diyorlar? 'Her birimiz engelli adayıyız.' Tamam, özünde doğru. Peki bu cümleyi niye kuruyorlar? Sadece empati yaratmak için değil; engelli bireyleri acınası insanlar olarak gördükleri için. Oysa biz diyoruz ki: Engelli bireyler eşit yurttaştır ve eşit haklara sahip olmalıdır. İktidarın çok sık kullandığı bir başka cümle var: 'Sevgi bütün engelleri aşar.' Evet, birbirimizi seviyoruz. Evet, aileler engelli bireylerini seviyor. Ama sevgi bütün engelleri aşmıyor. Bunun için devletin uyguladığı politikalar gerekiyor mu? Sosyal destekler gerekiyor mu? Sadece ekonomik destekler değil; engelli bireyleri hayatın içine katan, her alanda var olmalarını sağlayan uygulamalar gerekiyor. Ne yazık ki bundan çok uzak bir anlayış olduğunu görüyoruz.

"İlk yapacağımız iş, ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkarmak olacak"

İşte bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk yapacağımız iş, ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkarmak olacak. Aramızda Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz var. Bu dernek 1960 yılında kuruldu. Kurulduğunda adı Sakatlar Derneği idi. Çünkü o dönemdeki yaygın ifade buydu. Sonra 'özürlü' denilmeye başlandı. Hatta Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuştu. Sonra AKP iktidarı o başkanlığı da kapattı. Ardından 'engelli bireyler' denilmeye başlandı. Şimdi 'özel bireyler', 'özel çocuklar' deniliyor.

Neden sürekli terminoloji değiştirmek zorunda kalıyoruz? Çünkü engelli bireylerle ilgili çok fazla önyargı var. Bu önyargıları aşmak adına aileler ve engelli bireyler, sürekli kendileriyle ilgili kavramları değiştirmek zorunda kalıyor. Oysa önemli olan, kafalarda ve zihniyetlerde bir değişiklik olmasıdır. İşte bu değişikliğin bu iktidar döneminde olmayacağını hepimiz biliyoruz. O halde ayrımcılıkla mücadele etmek için ilk yapılması gereken şey nedir? Bu iktidarı değiştirmek ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kurmaktır."

Kaynak: ANKA

