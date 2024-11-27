CHP'den Erdoğan'a COP29 Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den Erdoğan'a COP29 Eleştirisi

CHP\'den Erdoğan\'a COP29 Eleştirisi

CHP'li Özgür Karabat, Erdoğan'ın COP29 için 1860 kişiyle birlikte gitmesini eleştirdi.

27.11.2024 14:14
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, " Bakü'de düzenlenen COP29 İklim Zirvesi'ne, Erdoğan'ın beraberinde bin 860 kişiyi götürdüğü belirtildi. Bu insanlar ortalama üç gün boyunca gezdirildi, yedirildi, içirildi. Bir kişinin devlete maliyeti en az 51 bin TL oldu. Bin 860 kişinin toplam maliyeti ise 94 milyon 860 bin TL'yi buldu. AKP'nin Azerbaycan'a götürdüğü bin 860 kişi Türkiye bütçesine zarar verdiği gibi, karbon ayak izi de oluşturmuştur. İklimi korumak için düzenlenen zirvede bunu başarabilmek de AKP'ye nasip oldu. Sülalece Lale Devri yaşıyorlar. Yazıklar olsun" dedi.

CHP Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın Bakü'de COP29 İklim Zirvesi'ne katılımıyla ilgili ilgili eleştirilerde bulundu.

Karabat, şunları kaydetti:

"Sözde tasarruf tedbirleri uygulayan AKP, kendi konforundan taviz vermemeyi sürdürüyor. Öğretmenden öğrencilere, memur servislerinden ikramlara kadar kısıntıya giden AKP, bedava gezilerle gününü gün ediyor. Bakü'de düzenlenen COP29 İklim Zirvesi'ne, Erdoğan'ın beraberinde bin 860 kişiyi götürdüğü belirtildi. AKP'li yöneticiler, milletvekilleri ve kendilerine yakın STK'lardan insanlar Azerbaycan'a götürüldü. Bu insanlar ortalama üç gün boyunca gezdirildi, yedirildi, içirildi. İstanbul'dan Bakü'ye gidiş-dönüş uçak bileti fiyatları 12 bin TL civarında. Tabii bu insanları beş yıldızlı otelden aşağısı kurtarmaz. Bakü'de beş yıldızlı otel fiyatları günlük 9 bin TL'den başlıyor. Üç gece fiyatı 27 bin TL.

Sadece uçak ve konaklamayla bitmiyor. Zirve alanına transfer, yemek ve diğer ağırlama giderleri günlük 4 bin TL'den üç gün 12 bin TL. Yani bir kişinin devlete maliyeti en az 51 bin TL oldu. Bin 860 kişinin toplam maliyeti ise 94 milyon 860 bin TL'yi buldu. AKP'nin Azerbaycan'a götürdüğü bin 860 kişi Türkiye bütçesine zarar verdiği gibi, karbon ayak izi de oluşturmuştur. İklimi korumak için düzenlenen zirvede bunu başarabilmek de AKP'ye nasip oldu. İtibardan tasarruf olmaz diye diye zarar vermedikleri yer kalmadı. Okullarımız pislik içinde, çoğu okulda kaloriferlerin yanmadığı haberleri geliyor, çocuklarımız hasta oluyor ama bakıyorsunuz AKP 100 milyon liraya yakın parayı kendi keyfi için tek kalemde harcayabiliyor. Sülalece Lale Devri yaşıyorlar. Yazıklar olsun."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Bakü, Son Dakika

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