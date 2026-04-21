CHP’den Esra Işık’a Tepki

21.04.2026 17:17
CHP'li Evrim Rızvanoğlu, Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddine sert tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesine tepki göstererek, "Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz neden bir kez daha reddedildi? Neden bir genç kardeşimiz, toprağını savunduğu için özgürlüğünden mahrum bırakılıyor? Bugün geldiğimiz noktada, adalet duygusu bir kez daha yaralanmıştır. Bu karar, sadece bir kişinin özgürlüğüne değil, bu ülkede doğayı savunan herkesin hakkına yöneliktir" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protestoların ardından 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan iddianemeyi kabul eden Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Esra Işık'ın tutukluğuna yapılan itirazı reddetti.

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yatığı açıklamada Işık'ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesine tepki gösterdi.

Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

"Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz neden bir kez daha reddedildi? Neden bir genç kardeşimiz, toprağını savunduğu için özgürlüğünden mahrum bırakılıyor? Neden suyu, doğayı, yaşamı koruyan biri cezalandırılıyor? Esra kardeşimiz ne yaptı? Bir şirketin çıkarını değil, halkın hakkını savundu. Rant düzeninden yana değil, yaşamdan yana durdu."

Ama bugün geldiğimiz noktada, adalet duygusu bir kez daha yaralanmıştır. Bu karar, sadece bir kişinin özgürlüğüne değil, bu ülkede doğayı savunan herkesin hakkına yöneliktir. Şunu açıkça söylüyoruz: Doğayı savunmak suç değildir. Ata toprağına sahip çıkmak suç değildir. Suyunu korumak suç değildir. Bu yapılan açıkça hak arayanları susturmaya çalışmaktır. Esra Işık yalnız değildir."

Kaynak: ANKA

Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
