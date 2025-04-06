CHP'den İktidar Mesajı

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, partisinin bugün toplanan 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın "aslında bir sonraki iktidar partisinin kurultayı olduğunu" söyledi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Taşcıer, Kurultay öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kurultayı sadece CHP'nin yeniden bir genel başkan ve yönetim seçme kurultayı olarak değil, cumhuriyete sahip çıkma ve dayanışmanın, bir arada olmanın başlangıcının miladı olacak bir kurultay olarak görüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi nasıl bir önceki kurultayımız yerel seçimde bizi iktidara taşıdı, bugün buradan da aslında bir sonraki iktidar partisinin kurultayını hep birlikte yaşıyor olacağız."

Taşcıer, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin ise, "İmamoğlu sadece fiziki olarak tutsak. Onun fikirleri, onun iradesi, onun cesareti bugün bu salonda, bu salonun çok çok dışında, 15 milyon dayanışma sandığına oy atanlarda ve yarın 30 milyon imza atacak olanlarda var. Her biri Ekrem İmamoğlu. Bugün o koltukta isminin olması aslında fikirlerinin ve cesaretinin bizde de olduğunun somut bir göstergesi." ifadelerini kullandı.