CHP'den İmamoğlu İçin Mücadele

(ANKARA) – CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu mücadele adayımız Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarıncaya kadar devam edecek. Demokrasi gelene kadar devam edecek. Onlar kaybedecek, millet kazanacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birinci Meclis önünde yaptığı konuşmanın ardından alanda toplanan yurttaşlarla birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüşte bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu yürüyüşlerin ulusal bayramlarda Ankara'da rutin olarak yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız 19 Mart darbesi diyor ve bu darbeyi yapanlara cunta diyor. Bugün ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Her yıl insanlar hem 19 Mayıs'ta hem 23 Nisan'da hem de 29 Ekim'de yürüyor ve bu bir rutine dönmüş Ankara'da. Birinci Meclis'te insanlar toplanır, oradan Anıtkabir'e yürürler. Bugün hiç anlam veremedik, geldiler otobüslerin önüne tomalar koydular, araçlarla kuşatıp resmen bir barikat kurdular. Polislere bir şey demiyoruz ama bu cunta maalesef Türkiye'de demokrasiyi yok etmeye çalışıyor ama milyonlarca insan barikatları aşarak yağmur altında, bütün engellemelere rağmen, Atasının huzuruna bu ülkenin kurucusunun huzuruna çıktı.

Bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ne yaparlarsa yapsınlar, insanlar Atatürk'ten vazgeçmeyecek. İnsanlar demokrasiden vazgeçmeyecekler. Bu mücadele adayımız Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarıncaya kadar devam edecek. Demokrasi gelene kadar devam edecek. Onlar kaybedecek, millet kazanacak. Ne yaparsa yapsınlar cuntaya karşı direnmeye devam edeceğiz."