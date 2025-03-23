CHP'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak, "Siyasi ihtiraslarıyla bugün bu siyasi kumpası kuranlar bu utanç verici karara imza atanlar yarın bağımsız bir yargı önünde hesap verecek, demokrasi tarihimizde de utançla hatırlanacaktır. Masa başı oyunlarıyla halkın iradesini gasp eden, demokrasiye darbe niteliğindeki bu karar halkın vicdanında yok hükmündedir" dedi.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, "MEDYA AŞ" soruşturması kapsamında tutuklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da X hesabından yaptığı açıklamayla tutuklama kararına tepki gösterdi.

Bulut, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları, kurgulanmış bir davayla, siyasallaştırılmış yargı kumpasıyla, hukuksuzca tutuklanmıştır. Siyasi ihtiraslarıyla bugün bu siyasi kumpası kuranlar bu utanç verici karara imza atanlar yarın bağımsız bir yargı önünde hesap verecek, demokrasi tarihimizde de utançla hatırlanacaktır. Masa başı oyunlarıyla halkın iradesini gasp eden, demokrasiye darbe niteliğindeki bu karar halkın vicdanında yok hükmündedir. Beyhude çabanız sonuç vermeyecek. Kaybedeceksiniz!"