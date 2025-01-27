CHP'den İmamoğlu Soruşturmasına Tepki - Son Dakika
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CHP'den İmamoğlu Soruşturmasına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmanın gerçekleri bastırma girişimi olduğunu ifade etti. İmamoğlu'nun sözlerinin soruşturma nedeni olamayacağını vurguladı.

27.01.2025 12:58  Güncelleme: 14:30
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Asıl soruşturulması gereken, bahsi geçen skandalların sorumlularıdır. TBB ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızında açılmış olan soruşturma, gerçekleri bastırma girişimidir. Fakat Sayın İmamoğlu'nun da ifade ettiği üzere, gerçekler er ya da geç ortaya çıkar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü basın toplantısında "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" ifadeleriyle ilgili soruşturma açılmasına resmi X hesabından tepki gösterdi.

Zeybek, İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak "Demokrasimizde, yargıda ve hukuk sistemimizde açılan derin yaraları anlatmak; yargı bağımsızlığından kopuşu gözler önüne sermek soruşturma sebebi olamaz. Asıl soruşturulması gereken, bahsi geçen skandalların sorumlularıdır. TBB ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızında açılmış olan soruşturma, gerçekleri bastırma girişimidir. Fakat Sayın İmamoğlu'nun da ifade ettiği üzere, gerçekler er ya da geç ortaya çıkar" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Gökan Zeybek, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İmamoğlu Soruşturmasına Tepki - Son Dakika

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