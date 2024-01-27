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CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: 'Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanları tasfiye ediliyor' - Son Dakika
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CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: 'Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanları tasfiye ediliyor'

15 yıldır CHP'nin Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstifa sonrasında Ataşehir Belediye Başkanlığı'nda açıklama yapan İlgezdi, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanlarının tasfiye edildiğini söyledi. İlgezdi, CHP yönetimini eleştirerek, partide Kürt ve Alevi tasfiyesi yapıldığını belirtti ve önseçim sözlerinin rafa kalktığını ifade etti. Ayrıca, İlgezdi, Ataşehir'in ortak kabul görecek bir adayla temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

27.01.2024 - 11:54,
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15 yıldır CHP'nin Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstifa sonrasında Ataşehir Belediye Başkanlığı'nda açıklama yapan İlgezdi, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanlarının tasfiye edildiğini söyledi.

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediyede düzenlediği basın toplantısında CHP yönetimini eleştirdi. Battal İlgezdi, Bildiğiniz gibi 15 senedir 3 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir belediye başkanıyım. Bugün itibariyle 1983 yılında üye olduğum partiden istifa etmiş bulunmaktayım. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum; ben, belediye başkanı adayı olmadığım için istifa etmedim. Herkesin bunu böyle bilmesini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kıyım hareketi yapılıyor. Ben bu partide yıllardır kurultaylar yaşadım. Deniz Baykal döneminde yaşadım, Altan bey döneminde kurultaylar gördüm. Ama bu partinin bu sürecindeki bu kıyım, hiçbir dönemde olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye'de ve İstanbul'da tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. Bunun doğru olmadığını belirtmek istiyorum. İstifamın bir gerekçesi budur dedi.

Anketlerin başarısız olduğunu söylediklerini, ancak kendisinin yüzde 52 ile seçimi kazandığını söyleyen Battal İlgezdi, Kurultayda verilen önseçim sözlerinin hepsi rafa kalktığını buradan görüyoruz. Hiçbir yerde önseçim ve eğilim yoklaması yapılmadı. Sadece günü kurtarmak için söylendi ve bitti. Ben bugün sabah beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız çağırdı. Orada benimle bir saat görüşme yaptı. Kendisi neden aday olamayacağımı ifade ettiğinde anketlerde başarısız çıktığımı ifade eden şeyler söyledi. Şu ana kadar 6 firmaya anket yaptırdım. Yeni bir anket daha yaptırdım, yüzde 52 ile yüzde 58 arasında seçimi kazanıyorum. Bütün partiler aday çıkartmasına rağmen. Tabloda bir samimiyetsizlik gördüm. Partide çok açık bir şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Bu çok açık ve nettir diye konuştu.

30 yıldır CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Hasan Akgün üzerinden eleştirilerini sürdüren İlgezdi, Mesele benim belediye başkanı olmam değil, Ben arzu ederseniz aday olmam ama Ataşehir'i kucaklayacak Ataşehir'in ortak kabulleneceği aday olmalıdır. Benim ilçe başkanım en zor günde 24 saat çalışarak partisine katkı koyuyor. Bana sormadınız bari nezaketen Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanına, örgüte bu kadar saygısızlık olabilir mi Bari ona sorun. Şöyle bir anlayış var, çaldığım çaldık dediğim düdük havasında gidiyorlar. Şimdi ben başarısızım, 30 yıldır belediye başkanlığı yapan Hasan Akgün çok mu başarılı Diğer belediye başkanları çok mu başarılı Bir katliam yapılıyor. Parti içinde çok açık bir şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Bunun için istifa ettim. Bundan sonra da sahada bu arkadaşlarla görüşeceğim. Benim kimseyle kişisel bir meselem yoktur. Ama ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul'da her tarafta belediye başkanı oluyor. Bir sayın bakalım kaç tane Trabzonlu var. Bürokratların belediye başkanı olduğu bir dönemi ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi yaşıyor. Bu hoş değil, seçim sonuçlarını hep beraber yaşayacağız. Ben Battal İlgezdi olarak sahadayım. Bu işlerin nasıl olduğunu herkes görecek. 1 Nisan sabahı hem Ataşehir'e hem de İstanbul'a bakacağız. Önümüzdeki günler güzel günler olacak dedi.

CHP\'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: \'Kılıçdaroğlu\'na destek veren belediye başkanları tasfiye ediliyor\'
Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Battal İlgezdi, Ataşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: 'Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanları tasfiye ediliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: 'Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanları tasfiye ediliyor' - Son Dakika
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