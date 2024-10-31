CHP'den Kayyum Atamasına Sert Tepki

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, " Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in yerine kayyım olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un ilk icraatı, makam koltuğuna oturup fotoğraf çektirmek ardından da Ahmet Özer'in belediyede ve bilboardlarda bulunan fotoğraflarının kaldırılması talimatını vermek oldu. Kayyum zihniyeti ülkemizin doğusunda da batısında da aynı şekilde işliyor. Esenyurtluların iradesi fotoğraf karesinde değil oy pusulasında tecelli etti" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, resmi X hesabından Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'a tepki gösterdi. Çiftçi'nin paylaşımı şöyle:

"Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un ilk icraatı, makam koltuğuna oturup fotoğraf çektirmek ardından da Ahmet Özer'in belediyede ve bilboardlarda bulunan fotoğraflarının kaldırılması talimatını vermek oldu. Kayyum zihniyeti ülkemizin doğusunda da batısında da aynı şekilde işliyor. Esenyurtluların iradesi fotoğraf karesinde değil, oy pusulasında tecelli etti."