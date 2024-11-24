CHP\'den Kumar ve Bahis Açıklaması

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "AKP, Milli Piyango'yu özelleştirip yandaş Demirörenlere peşkeş çekti. Türkiye'de kumar, casino oyunları yasak. Ama Milli Piyango'nun sitesinde bunlar yasal forma sokuldu. Kazı Kazan Oyunları adı altında slot makine oyunları oynatılıyor. 'Dene' seçeneği ile ücretsiz oynatılıp, sonra para ile oynatılması sağlanıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Karabat, yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili açıklama yaptı. Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemde yasa dışı bahis ve kumar haberlerinin gündemden düşmediğini belirterek, "Toplumsal çürümenin ve umutsuzluğun sonucu olarak insanlar bu alanlara yöneliyor" ifadelerini kullandı. Karabat, şunları kaydetti:

"AKP'nin bu süreçte yerli ve yabancı şebekelere karşı vatandaşları koruyamadığını görüyoruz. Her yıl 50 milyar dolar civarında paranın yasa dışı bahis ve kumara gittiği belirtiliyor. Yıkılan aileler, intiharlar, dolandırıcılıklar günden güne artıyor.

AKP, Milli Piyango'yu özelleştirip yandaş Demirörenlere peşkeş çekti. Türkiye'de kumar, casino oyunları yasak. Ama Milli Piyango'nun sitesinde bunlar yasal forma sokuldu. Kazı Kazan Oyunları adı altında slot makine oyunları oynatılıyor. 'Dene' seçeneği ile ücretsiz oynatılıp, sonra para ile oynatılması sağlanıyor. Örnek videoda dünyaca ünlü kirazlı, karpuzlu, 7 rakamlı slot oyununu görebilirsiniz. Oyunlarda kullanılan simgeler, müzikler, efektler, bonus hediyelerin hepsi kullanıcıyı kendisine daha fazla bağımlı hale getiriyor. İşte bu bağımlılığı sağlayanlardan birisi de maalesef Milli Piyango. Bilinç altına bu görüntüleri ve sesleri yerleştiren kullanıcılar, daha fazlasını istiyor. Milli Piyango'da slot oyunlara alışan vatandaşlar, yüksek kazanç ve alternatif oyunlar için farklı yasa dışı sitelere yöneliyor.

On milyonlarca vatandaşımız Gürcistan, Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan gibi merkezlerde yönetilen sitelere üye oldu. İş kontrolden çıkınca yasa dışı bahis ve kumar operasyonları yapıldı. Ama artık çok geç. Bahis ve kumar bağımlılığının politik yanını görmezden gelemeyiz. AKP'nin hukuk tanımayan, güven vermeyen, toplumu bölen rantçı politikaları insanları karamsarlığa sürükledi. Bitmeyen ekonomik kriz insanları dolandırıcıların kucağına itti. AKP kayyumlarla, tetikçi yargıçlarla hareket etse de, ülkenin gerçek gündemini asla örtbas edemiyor. Halkımız huzur ve refah istiyor. İktidarını sürdürmek için her türlü kirli oyunu oynayan AKP, ülkeyi felakete sürüklüyor."